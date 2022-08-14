Кино не для слабонервных: прошел год с премьеры фильма Евгения Пригожина "Солнцепек", предвосхитившего события на Украине

Детали завещания Аверина Барановская показала детей Звездные рецепты Гороскоп

Топ новостей недели

Проводили артиста со всеми с почестями: в Израиле простились с 66-летним Шифриным
Променял жену на американскую партнершу и тихо развелся: как рухнул брак Петра Чернышева
Успевший обрюхатить Бузову 250-килограммовый сын Сафронова похвастался жирным дитя: Бегемот уже вылетел
Хорошая стратегия: почему в России вырос спрос на новостройки
партнеры
Воскресенье
14 августа
Лента новостей
16:29
Орущая националистические лозунги мать Королевой смешала с дерьмом мужа дочери: Оказался г***!
16:16
Прощайте, Маэстро: любимый композитор Киркорова умер накануне гастрольного тура на 71-м году
14:36
"Для всех нас это боль": Заворотнюк тихо ушла в лучший мир
14:25
Где похоронят пропавшую Пьеху
14:05
Развалившая чужую семью Барановская предъявила своих незаконнорожденных малышей: Копия отца
13:10
Мамочки родные! Промотавший деньги Шепелев скинул с обрыва сына Фриске и дочь любовницы
11:49
"Кормильцы мои!": погнанный из семьи Галкин упал на колени перед забугорными зеваками
11:08
30 лет под одной крышей кончились: Маликов съехал из дома по желанию жены
09:58
Первого бросила в молодости, а второго родила в 41: какими стали сыновья Алены Свиридовой
08:31
Рай для двоих. Куда полететь в романтическое путешествие?
06:11
Правила взрослой женщины, которые мешают жить
04:08
Все гениальное просто: какие тенденции стали модными в интерьере
02:24
Нырнули в унитаз: еноты устроили погром в номере анапской гостиницы (видео)
00:03
Медовый спас и начало Успенского поста: что нельзя делать 14 августа
22:18
Как спланировать отпуск, чтобы не отдать все деньги?
20:15
Из милой девушки в перетянутую каргу: как Гурченко изуродовала пластика
19:41
Пьяный дебош: сын Ефремова оказался в полиции
18:26
Потратившая огромную сумму на роды Тодоренко решила одевать сына в обноски
17:04
Злорадствующую над исчезновением Бузовой Борисову закидали камнями
15:24
Джаро & Ханза раскрыли секретную формулу суперхита "Виски, кола"
15:21
Уже не девочка: натянувшая трусы до ушей Долина села в лужу
14:45
"Вечная память": смерть застала Орбакайте врасплох
13:05
Худшие опасения подтвердились: всплыли подробности ухода Ларисы Гузеевой
11:06
Волочкова заявила о рождении пятерых детей: Это норма жизни
09:57
"В любой форме и любым способом": наследники готовы поиметь с покойника Шатунова
08:35
Растянувшаяся до предела Волочкова явила миру свой розовый тугой бугорок: Пися
06:03
Сын отказался от публичности, а дочь стала неформалкой и не хочет учиться: как живут дети Вдовиченкова
04:16
Видео последствий взрыва на складе "Донтехснаб" в Донецке
02:23
47% "вторички" куплено в ипотеку
00:14
Господи, спаси: сестра Стриженовой ищет деньги на лечение самой тяжелой формы рака
00:03
Евдокимов день: приметы и запреты в канун Успенского поста 13 августа
22:08
Скитающиеся по миру Галкин и Пугачева спустили миллионы на аренду вычурного особняка
21:52
"Мы ссоримся": Ковальчук вскипела после слухов о разводе с Чумаковым
21:04
Будет вести шоу для бабушек: опустившийся Малахов потерял работу
19:22
"Держись!": выгнавшая мужа за дверь Подольская рассказала о проблемах в семье
17:21
"Жировая масса": отрастившая брюхо Чехова вызвала омерзение
16:43
"На грани развода": звезда "Паутины" Харитонов об истериках и выбитых во время ссор с женой стеклах
16:24
Навсегда ушел: Россияне оплакивают Галкина
15:38
"Могут уходить из жизни": Над Игорем Крутым нависла смертельная опасность
15:00
Как же теперь Агутин? Внезапная смерть разбила Анжелику Варум
14:33
Сгибается от боли: страшные кадры последней тренировки убитого хоккейной шайбой ребенка
14:32
Пламя из преисподней: запертые на чердаке малыши сгорели заживо в Подмосковье
14:07
"Ничтожество": Семья вышвырнула Галкина из дома после связи с молодухой на стороне
13:36
Вся мокрая: Вздыбленные соски голозадой Ходченковой изнывают от желания
12:58
Туда-сюда: Малышева доверила интимные органы лысому мужику с шаловливыми пальчиками
12:30
Попалась, голубушка! Пышногрудую красотку из "Уральских пельменей" раздели озабоченные мужики
12:05
Как в гробу: новый особняк семьи Джигана стал детской камерой пыток
11:18
"Все, что осталось": Жалкие ошметки тела Петросяна валяются за бугром как мусор
10:34
И поделом: Погнанная взашей из Латвии предательница Хаматова повисла на скользком обрыве
10:30
Ничего святого: наследство покойного Пьера Нарцисса разрывают на куски
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Растянувшаяся до предела Волочкова явила миру свой розовый тугой бугорок: Пися
Худшие опасения подтвердились: всплыли подробности ухода Ларисы Гузеевой
Сын отказался от публичности, а дочь стала неформалкой и не хочет учиться: как живут дети Вдовиченкова
Будет вести шоу для бабушек: опустившийся Малахов потерял работу
Пьяный дебош: сын Ефремова оказался в полиции
"Вечная память": смерть застала Орбакайте врасплох
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Кино не для слабонервных: прошел год с премьеры фильма Евгения Пригожина "Солнцепек", предвосхитившего события на Украине

Кино не для слабонервных: прошел год с премьеры фильма Евгения Пригожина "Солнцепек", предвосхитившего события на Украине

Прошел год со дня премьеры фильма Евгения Пригожина "Солнцепёк", которая состоялась 11 августа 2021-го. Как хорошее вино, фильм про донбасские обстрелы за это время не только не потерял актуальности, но и обрел новый смысл.
прочитано 130 раз

Сейчас на Донбассе трудно встретить человека, который бы ещё год назад не посмотрел «Солнцепёк». Каким бы тяжелым и кровавым не был фильм режиссеров Михаила Вассербаума и Максима Бриуса, ему удалось пролить свет на тему, которая долгое время оставалась в тени.

ПО ТЕМЕ

Когда правда глаза колет: фильм "Солнцепек" сочли угрозой нацбезопасности Украины

"Правдивый фильм". Зрители рассказали о своих впечатлениях после просмотра фильма "Солнцепек"

Картина стала открытием для многих, вытащив из шкафа скелеты, которые хранились там восемь лет, пусть и через гиперболизацию насилия. Но о том, какое важное место заняла военная драма-предчувствие Евгения Пригожина в отечественном кинематографе, стало понятно лишь в феврале, когда началась специальная военная операция.

"Солнцепёк" – это фильм о том, как Киев наслаждался головокружением от успехов, когда силой удалось свергнуть правительство и привести к власти отчаянных русофобов. В этот момент Донбасс начал самоорганизовываться, чтобы не пустить на свою территорию тех, кто считает местных жителей людьми второго сорта. Главный герой "Солнцепёка", которого мастерски сыграл актер Александр Бухаров, пытается вывезти свою семью подальше от начавшихся боевых действий, но попадает из огня да в полымя: во время остановки в пути караван машин, в котором он движется, уничтожают мародеры. Уйти бывшему афганцу удается чудом, бросив и нехитрый скарб, и документы. Но с пустыми руками из страны не выпускают. И семья вынуждена остановиться в Луганске, где отцу семейства предложили кров и работу в скорой помощи. Пока мужик крутит баранку, Луганск начинают бомбить из всех калибров. Украинскую сторону, начавшую бесчисленные атаки, происходящее вполне устраивает. Что могут противопоставить люди с винтовками самолетам и танкам? Безнаказанность процветает. В тех же добровольческих батальонах сунуть русского парня в клетку высотой поколено – даже не развлечение, а обыденность.

Дальше уровень насилия только нарастает, но совершенно не потому, что режиссёры испытывают от него удовольствие – просто иначе рассказывать о трагедии, которая растянулась на восемь лет, попросту не получается. Все эти годы кровавые эпизоды реальности нанизывались один на другой, составляя совершенно безумное ожерелье, которое невозможно было разорвать без применения силы.

Кино вышло в тот момент, когда о трагедии Донбасса российские СМИ практически забыли. Во всяком случае встретить новостной сюжет из украинской Рады можно было куда чаще, чем рассказы об очередном обстреле Донецка. И эффект от просмотра трудно недооценить. Свое теплое слово сказал и привычный к боевым действиям военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Он посчитал, что на экране прекрасно показаны события из жизни, разворачивавшиеся на Донбассе, картина четко отражает характеры реальных людей, которые столкнулись с жестоким и кровавым террором ВСУ.

"Несмотря на обилие жестоких сцен, трагичных развязок, крови и дерьма, фильм учит милосердию и добру, фильм учит порядочности и ответственности, фильм учит не предавать и защищать, – рассказал военкор. – А еще в фильме очень важный посыл — добро побеждает зло, кем бы и чем бы это зло ни прикидывалось. Просто. Но это и должно быть без усложнений".

За год "Солнцепёк" широко разошёлся по всем онлайн-кинотеатрам нашей страны, а также далеко за пределами России. Картину перевели на арабский, немецкий, испанский, английский, французский и украинский языки. Последнего власти Киева уже перенести не смогли, и в бан отправили всю съемочную бригаду. Более двадцати человек министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список деятелей культуры, которых считает угрозой национальной безопасности для государства. Сегодня уже и государство совсем не то, что было год назад, а время только подтвердило правоту создателей "Солнцепёка", считавших, что обострения на Украине избежать не получится.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Автор: 14 августа 2022, 16:22

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Худшие опасения подтвердились: всплыли подробности ухода Ларисы Гузеевой

Поклонники в ужасе
Шоу-бизнес

Мамочки родные! Промотавший деньги Шепелев скинул с обрыва сына Фриске и дочь любовницы

Тихий ужас
Шоу-бизнес

"Кормильцы мои!": погнанный из семьи Галкин упал на колени перед забугорными зеваками

А что еще остается?
Шоу-бизнес

Развалившая чужую семью Барановская предъявила своих незаконнорожденных малышей: Копия отца

Очень красивые

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля 2022 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Здоровье

В России нашли новый штамм коронавируса "дельтакрон"
Будьте готовы! Озвучены сроки новой волны ковида в России
В Москве выявили первые случаи заражения новым штаммом ковида
Спасайся, кто может! После COVID-19 миру предрекли страшные напасти

Спорт

"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния
"Рак мозга": почему Медведева поставила спортивную карьеру на паузу
"Нет ни совести, ни чести": укатившая в США Тутберидзе взорвалась из-за наглой лжи
Впервые стала мамой: 35-летнюю Шарапову поздравляют с прибавлением

Регионы

Подпольное производство нелегальной газировки раскрыто в Подмосковье
Зазвездившаяся в США уроженка Саратова отчитала живущих на родине россиян: Никогда так не сможете
"Попадают сюда из настоящего ада": хаски-деревня в Подмосковье дает собакам вторую жизнь
В Петербурге упавший с памятника ребенок получил серьезные травмы
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+