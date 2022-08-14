Кино не для слабонервных: прошел год с премьеры фильма Евгения Пригожина "Солнцепек", предвосхитившего события на Украине

Прошел год со дня премьеры фильма Евгения Пригожина "Солнцепёк", которая состоялась 11 августа 2021-го. Как хорошее вино, фильм про донбасские обстрелы за это время не только не потерял актуальности, но и обрел новый смысл.

Сейчас на Донбассе трудно встретить человека, который бы ещё год назад не посмотрел «Солнцепёк». Каким бы тяжелым и кровавым не был фильм режиссеров Михаила Вассербаума и Максима Бриуса, ему удалось пролить свет на тему, которая долгое время оставалась в тени.

Картина стала открытием для многих, вытащив из шкафа скелеты, которые хранились там восемь лет, пусть и через гиперболизацию насилия. Но о том, какое важное место заняла военная драма-предчувствие Евгения Пригожина в отечественном кинематографе, стало понятно лишь в феврале, когда началась специальная военная операция.

"Солнцепёк" – это фильм о том, как Киев наслаждался головокружением от успехов, когда силой удалось свергнуть правительство и привести к власти отчаянных русофобов. В этот момент Донбасс начал самоорганизовываться, чтобы не пустить на свою территорию тех, кто считает местных жителей людьми второго сорта. Главный герой "Солнцепёка", которого мастерски сыграл актер Александр Бухаров, пытается вывезти свою семью подальше от начавшихся боевых действий, но попадает из огня да в полымя: во время остановки в пути караван машин, в котором он движется, уничтожают мародеры. Уйти бывшему афганцу удается чудом, бросив и нехитрый скарб, и документы. Но с пустыми руками из страны не выпускают. И семья вынуждена остановиться в Луганске, где отцу семейства предложили кров и работу в скорой помощи. Пока мужик крутит баранку, Луганск начинают бомбить из всех калибров. Украинскую сторону, начавшую бесчисленные атаки, происходящее вполне устраивает. Что могут противопоставить люди с винтовками самолетам и танкам? Безнаказанность процветает. В тех же добровольческих батальонах сунуть русского парня в клетку высотой поколено – даже не развлечение, а обыденность.

Дальше уровень насилия только нарастает, но совершенно не потому, что режиссёры испытывают от него удовольствие – просто иначе рассказывать о трагедии, которая растянулась на восемь лет, попросту не получается. Все эти годы кровавые эпизоды реальности нанизывались один на другой, составляя совершенно безумное ожерелье, которое невозможно было разорвать без применения силы.

Кино вышло в тот момент, когда о трагедии Донбасса российские СМИ практически забыли. Во всяком случае встретить новостной сюжет из украинской Рады можно было куда чаще, чем рассказы об очередном обстреле Донецка. И эффект от просмотра трудно недооценить. Свое теплое слово сказал и привычный к боевым действиям военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный. Он посчитал, что на экране прекрасно показаны события из жизни, разворачивавшиеся на Донбассе, картина четко отражает характеры реальных людей, которые столкнулись с жестоким и кровавым террором ВСУ.

"Несмотря на обилие жестоких сцен, трагичных развязок, крови и дерьма, фильм учит милосердию и добру, фильм учит порядочности и ответственности, фильм учит не предавать и защищать, – рассказал военкор. – А еще в фильме очень важный посыл — добро побеждает зло, кем бы и чем бы это зло ни прикидывалось. Просто. Но это и должно быть без усложнений".

За год "Солнцепёк" широко разошёлся по всем онлайн-кинотеатрам нашей страны, а также далеко за пределами России. Картину перевели на арабский, немецкий, испанский, английский, французский и украинский языки. Последнего власти Киева уже перенести не смогли, и в бан отправили всю съемочную бригаду. Более двадцати человек министерство культуры и информационной политики Украины внесло в список деятелей культуры, которых считает угрозой национальной безопасности для государства. Сегодня уже и государство совсем не то, что было год назад, а время только подтвердило правоту создателей "Солнцепёка", считавших, что обострения на Украине избежать не получится.