День Ивана Купалы: приметы и традиции 7 июля

7 июля 2022 года православные отмечают праздник Ивана Купалы.

День Ивана Купалы

Нынешний церковный праздник имеет языческие корни. Бога Купалу – покровителя лета и урожая наши предки чтили еще с незапамятных времен. Уже тогда было придумано множество специальных обрядов. С распространением христианства языческих богов, как и посвященные им праздники, стали повсеместно искоренять. Однако народ не забыл свои давние традиции. В результате языческий праздник был переложен на православный – отмечаемое 7 июля Рождество Иоанна Крестителя. Слияние традиций отразилось и в названии этого дня.

Что нельзя делать 7 июля

Еще на Руси, зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне придерживались целого ряда запретов. Во-первых, считалось, что в ночь перед Иваном Купалой нельзя купаться, иначе коварная нечистая сила может утащить под воду. Также в эту ночь запрещалось спать.

Во-вторых, 7 июля нельзя было заниматься любыми финансовыми делами и выполнять работы по дому. Даже поднять валяющиеся на земле деньги в этот день считалось плохой приметой. В-третьих, запрещалось в одиночестве есть традиционную для этого дня обетную кашу, а также вообще не стоило пить чай из целого ряда полевых трав.

Приметы и традиции

Одной из главных традиций этого церковного праздника является разжигание костров. Люди разжигали большие костры, собирались вокруг, водили хороводы и прыгали через костер, чтобы избавиться от всех недугов. Полыхающий огонь считался мощной очищающей силой. Вещи больных людей даже специально жгли в огне, а вокруг костров водили больной скот.

Не меньшей силой 7 июля наделялась и любая вода – ею щедро обливались в этот день, а также для здоровья и красоты умывались росой, много купались в водоемах. Девушки собирали цветы, плели из них пышные венки и устраивали гадания.

Что касается погодных примет, то в этой церковный праздник люди верили: