Сломали руку на допросе: в Киеве жестоко издеваются над пенсионеркой за связь с Россией

Россияне сталкиваются на Украине с травлей. С просьбой о помощи в редакцию "Дни.ру" обратилась семья Русланы Кокориной-Жемчуговой. Ее маму арестовали за фотографию Киева, которую она выложила в соцсети. На снимок попал военный объект.
"Маму вызвали на предварительный допрос, провели обыски. Изъяли и вскрыли все гаджеты. При обыске нашли российскую сбербанковскую карту, на которую Руслана раньше пересылала семье деньги. В смартфоне нашли российские номера телефонов и восстановили удаленный разговор на политическую тему с родственниками", – рассказала семья.
После этого пенсионерку сделали подозреваемой в преступлении диверсанткой с российским финансированием. На одном из следующих допросов ей сломали руку.
18 июля 2022 года на предварительном слушании по делу о госизмене, по статье за которое пенсионерке грозит на Украине до 15 лет лишения свободы, ее взяли под стражу в зале суда и отправили в СИЗО.
С тех пор с ней нет связи, передачи не пропускают. Рядовые адвокаты не берутся за дело по этой статье. Семья на грани отчаяния и просит помощи. Денег на дорогого адвоката, которы специализируется на обмене пленными, у семьи нет. Руслана Кокорина-Жемчугова просит распространить информацию о вопиющей несправедливости.