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Неуверенность в себе мешает жить: как справиться с психологическими зажимами

Неуверенность в себе мешает жить: как справиться с психологическими зажимами

Едва ли не каждый человек в той или иной степени сталкивается с неуверенностью в себе. Проявлять собственное "я" и быть такими, какие мы есть, нам мешают страхи и комплексы. Как с ними справиться, рассказала психолог Ольга Дандар.
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Почему многие люди страдают из-за неуверенности и не умеют проявлять себя? Дело в том, что все психологические проблемы родом из детства. Например, бывает, в семье рождается нежелательный ребенок, и родители часто это озвучивают, он чувствует себя ненужным.

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"Ребенок не понимает, как ему адаптироваться в мире. Этот подсознательный момент, который записывается на подкорках мозга. Многие люди, которых не хотели родители, они не просто не уверены в себе. Они уходят в себя, не могут найти себя, и они чаще всего склонны к разным зависимостям", – объяснила Ольга Дандар.

Психологические зажимы могут появиться и в школе. Учителя тоже склонны навешивать различные ярлыки и развить в ребенке комплекс неудачника. Когда человека постоянно принижают и говорят, что он чего-то недостоин, он начинает чувствовать себя хуже других. Это переносится на всю дальнейшую жизнь.

"Когда родители говорят о том, что они не такие, много не зарабатывают, ребенок с детства привыкает к этой модели поведения и к тому, что он должен довольствоваться тем, что есть. Потом он живет по инерции: ходит на работу, зарабатывает какие-то деньги. При этом человек не раскрепощен, забит и не умеет проявлять себя. Если он устраивается на работу, на ней происходит блок и выявляются страхи. Так работник занимает какую-то свою нишу, боится двигаться по карьерной лестнице, его не замечают", – сказала психолог.

Многие люди настолько зажаты, что они боятся даже говорить. Например, когда их о чем-то спрашивают, они начинают теряться, прятать глаза. При общении с психологом они, как правило, рассказывают, что были нежелательным ребенком, сталкивались с насилием и травлей в детстве, находят партнера-абьюзера, который лишь усиливает зажимы.

"Большинство людей привыкло так жить. Они не видят в этом проблемы, им комфортно сидеть в своем болоте. Зачастую в картину мира этих людей даже не входит понятие о том, что можно попробовать жить как-то по-другому", – отметила Дандар.

Фото: пресс-служба

Если человек осознает психологические проблемы, ему необходимо решить, чего он хочет добиться, к чему хочет прийти. Например, желание о карьерном росте может привести человека на курсы по управлению персоналом или другие тренинги. Также эффективны занятия у психолога, если проблема кроется в непринятии себя и непонимании собственной уникальности.

"Много разных техник и практик, которые есть в открытом доступе, их можно пробовать и применять. Для развития очень хорошо помогают мотивационные тренинги, тренинги личностного роста, повышения женской энергии. Кому чего не хватает. Важно определить свои провалы и двигаться вперед, искать свое место", – посоветовала эксперт.

Еще одним из действенных способов избавления от психологических зажимов Дандар называет медитации. Они тоже бывают разной направленности, с разными техниками погружения. Перемены внутри человека могут произойти и после гипноза. Так можно перепрограммировать свое подсознание, избавиться от негативных установок на приобрести позитивные.

Самый простой способ начать чувствовать себя по-другому – это смена имиджа. "Снимаем с себя старые вещи, меняем прическу, покупаем новый парфюм, косметику, приводим себя в порядок. Таким образом сдвигаем энергию, меняем энергетическое состояние и восприятие себя в целом", – добавила психолог.

Поиск хорошего, сильного партнера, который будет поддерживать и не станет оказывает давление, тоже может решить многие психологические проблемы. Такой спутник жизни должен действительно видеть в человеке достоинства и не делать акцент на недостатках.

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Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com
Автор: 6 июня 2022, 21:27 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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