День апостолов Архипа и Филимона и масленичные "тещины вечерки": приметы 4 марта

4 марта православные чтят память апостолов Архипа и Филимона. Также отмечается 5-й день масленичной недели, называемый "тещины вечерки ".

История

Святые апостолы от 70-ти Архип, Филимон и его супруга Апфия жили в I веке после Рождества Христова в городе Колоссы во Фригии. Учились и помогали святому апостолу Павлу. Архип был епископом, Филимон и его жена - зажиточными гражданами. Их дом являл собой подобие церкви и открывал свои двери для всех христиан. Апостол Павел рукоположил Филимона в сан епископа. Он нес слово Божие по всей Фригии. Святая Апфия всюду следовала за мужем, помогала больным и нищим.

Пятый день Масленицы называют "тещины вечерки". В этот день зятья устраивали "ответки", то есть приглашали тещу к себе на блины.

Что нельзя делать 4 марта

Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит обратить внимание и на запреты, которые соблюдаются в этот день. Церковный праздник апостолов Архипа и Филимона запрещает отказывать нуждающимся в помощи. Также не стоит сквернословить и ссориться, все плохое вернется. В 5-й день Масленицы нельзя весь день сидеть дома, а то так пройдет вся весна. Не стоит хвастаться и говорить об успехах, чтобы все не потерять. Упавшую на пол иголку в этот православный праздник нельзя поднимать руками. Не стоит спать до обеда и лениться.

Приметы и традиции

4 марта православные чтят память апостолов Архипа и Филимона, а также отмечается 5-й день Масленицы. В этот день издревле обращали внимание на традиции и приметы.