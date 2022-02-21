Русские герои оккупировали большие экраны

Сестра Фриске беременна Разборки Бузовой и Бородиной Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Зачем Лановой оставался с юной Куликовой один на один в аудитории: признание звезды "Склифосовского"
Принц Гарри решил бросить Меган Маркл ради дорогой женщины
"Целуются взасос с мужиками": поменявшему пол Дроботенко досталось
Прозревшая Гурцкая поведала о своем состоянии: Чувствую себя нормальной
партнеры
Понедельник
21 февраля
Лента новостей
16:37
"Воспринимал ее как материал для шоу": бывший шоумен Сивохо о рухнувшей на Зеленского политике
16:35
Лаптев день: народные приметы 22 февраля
16:14
"Когда закончится февраль": почему стоит смотреть новый сериал "России 1"
16:05
Васильева влепила пощечину страдающей жене загремевшего в психушку Николаева: Не знала, с кем связалась?
15:57
Потерявшая ребенка Фриске отправилась в приют
15:57
Ставший отцом Николаев трогательно обратился к возлюбленной: Спасибо
15:56
Боня в жуткий мороз показала голый зад
15:38
В Приморье полицейские стреляли по колесам авто для задержания пьяного водителя
15:34
Обжимающийся с горячей итальянкой бывший муж плюнул в Бородину: Пока, Ксюх!
15:28
Спикер Рады заявил о готовности Украины к военному положению
15:27
"Пошел ты на ***": Харламов публично высмеял матерящуюся Гузееву
15:18
К выпившей водки Пьехе в номер вломились азербайджанцы с интимным предложением
15:17
Аномальный спрос на квартиры в Москве: в чем причины
15:17
Сбежала за границу, устроилась нянчить детей: куда пропала Людка из фильма "Любовь и голуби"
15:09
Несостоявшаяся свекровь убеждала не обращаться к медикам избитую до полусмерти известную актрису
15:03
Пострадал от огня и пропал: Газманов не выходит на связь
14:56
Куда сходить в Москве: афиша с 21 по 28 февраля
14:54
Обвиненного в домогательствах принца Эндрю поймали на тайных встречах с больной Елизаветой II
14:53
В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях "омикрона" у детей
14:40
СМИ: зараженному коронавирусом Жириновскому может потребоваться переливание крови
14:30
Кто может претендовать на получение бесплатного жилья в России
14:22
"Гей-парад с выездом на дом": Киркоров с молодыми красавчиками завалился в дом к Бледанс
14:20
Что стало с морившей себя голодом 20 дней звездой сериала "Девушки с Макаровым"
14:11
Какие новые штрафы для автолюбителей появятся в 2022 году
13:56
"Кнопочки": сверкнувшую задорными сосками Глюкозу раздели на пляже
13:50
Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем
13:49
Как пострадают россияне от наплыва беженцев с Донбасса
13:41
"Попами на бархат": Рудковскую освистали за неуместное поведение в театре
13:37
В Госдуме назвали способ вернуть переплату за коммуналку
13:24
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
13:16
Сын обокрал родную мать, а дочь даже не знает русский язык: какими выросли дети Андрейченко
13:15
Срывы и алкоголизм: как заплаканной Асмус спасти себя
13:08
Брэд Питт сделал кое-что приятное Дженнифер Энистон после воссоединения
12:58
Ученые установили способность кофе продлевать жизнь
12:47
Овдовевшая Зудина получила смачную оплеуху от Цискаридзе: Организм испытывает стресс
12:40
"Вы никогда не будете актрисой": задравшей юбку Алентовой запретили приближаться к сцене
12:21
10-летний сын спускает деньги Куликовой из "Склифосовского" в виртуальном мире
12:19
В России с 1 марта запретят выбрасывать бытовую технику
11:58
"Снова у разбитого корыта": Звезда "Дома 2" сбежала от жениха накануне свадьбы
11:44
"Храни Господь": звезда "Ворониных" в клинике под капельницей вцепилась в руку Стриженовой
11:43
Более 150 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки
11:19
Оскандалившаяся дочь Распутиной предложила ее потрогать: Чересчур вульгарно
11:07
Испуганная Алентова едва не стала жертвой пьяного насильника
11:01
Собранная по частям звезда "Папиных дочек" получила печальную новость от медиков: не хочет на тот свет
10:44
"В синяках была, изувеченная": Федункив устроила потасовку со звездой Comedy Woman Сысоевой
10:32
"Девочка сдала": разгневанную Трусову срочно отправили на реабилитацию
10:23
"Нам нужно расстаться": жена Ширвиндта шокировала народ откровенным признанием
10:14
"Отшлепаю": игривая Подольская пообещала Преснякову домашние забавы
09:55
"Чуть выше среднего": Борщева развенчала миф о сказочном богатстве актеров
09:54
Харламова застукали в объятиях с наплевавшей на него в трудный час возлюбленной
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Живу без тебя дольше, чем с тобой": появилось душераздирающее обращение Собчак
"Горько!": Барановская объявила о свадьбе с Киркоровым
"Маразм подкрался незаметно": 55-летняя Штурм вышла к людям в магазине в кружевных трусиках
Телеведущий Соловьев не сдержал слез в прямом эфире
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву
Трагедия для украинского народа: Зеленский об отношениях с Россией
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Русские герои оккупировали большие экраны

Русские герои оккупировали большие экраны

Все большее влияние на современное поколение оказывают военно-патриотические фильмы. И очень непросто что-то противопоставить потоку голливудских боевиков, где звездно-полосатые солдаты "спасают мир во всем мире". Российскому кинематографу это удалось, в последние годы русские бойцы стали появляться в отечественных кинотеатрах чаще своих иностранных коллег.
прочитано 52 раза

Кино (если только оно не фантастическое) должно совпадать с реальностью, чтобы не вызывать диссонанс у зрителя. Американцы годами снимали фильмы про своих солдат в Ираке и Афганистане, превознося их боевые способностями, и с упоением рассказывая, как эти бравые ребята строят демократию и лучший из миров вдали от дома. А в прошлом году они драпали из Афганистана, теряя все на своем пути: обмундирование, оружие, тачки, даже подручных с шасси самолета. После таких документальных кадров слава американского супервоина не меркнет даже, она утекает как вода сквозь пальцы.

ПО ТЕМЕ

"Лучше показывать правду": Веселовский оценил отсутствие лишнего пафоса в фильме "Турист"

"Турист" стал самым скачиваемым российским фильмом в мае

Там никто не останется. Чем необычен фильм "Шугалей"

Российские бойцы на этом фоне выглядят на голову выше, особенно с поддержкой местных жителей во всех регионах присутствия. Вы посмотрите ролики на YouTube из Африки?! Аборигены что Мали, что Буркина Фасо ходят с табличками, прославляющими Путина и русских. Хотя зачем так далеко ходить, есть примеры и на нашем континенте: Сирия – самый громкий из них. Долгое время страна балансировала на грани распада, благодаря нашим воинам в этой стране удалось наладить жизнь. Теперь пришло время рассказать об их подвигах и в кино.

Первой ласточкой в этом направлении стал фильм "Небо", посвященный российским летчикам и Герою России подполковнику Олегу Пешкову, погибшему при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике.

Самолетная эпопея демонстрировала мужество и самоотверженность русских героев. И их полку постоянно прибывает. Военно-патриотическое кино играет ключевую роль в формировании подрастающего поколения. И ее блистательно выполняет кинокомпания Aurum Production, за последние пару лет снявшая больше фильмов о современных русских воинах, чем вся отечественная киноиндустрия за десятилетие.

Кадр youtube.com

"Турист", "Гранит", трилогия "Шугалей" – действие всех этих боевиков разворачивается за пределами нашей родины: в Центральноафриканской Республике, Мозамбике, Ливии. Но объединяют их русские, готовые до последнего сражаться за интересы местного населения. Такая самоотверженность и способность протянуть руку помощи в смертельной опасности характерна для всего нашего народа. Лётчик-космонавт и Герой России Михаил Корниенко говорил, что такое патриотическое кино, как "Гранит", делает наше общество здоровым. По его словам, российский кинематограф должен сеять разумное, доброе, вечное, а не идти на поводу у рынка.

Трудно переоценить влияние этих фильмов на подрастающее поколение. Прославляя внутренние качества главных героев: отвагу, умение держать слово, выручку и выучку, они еще и прекрасно сработаны с технической точки зрения. Отечественные киноделы быстро набили руку, догоняя и где-то даже обгоняя голливудских коллег по цеху. Конечно, речь идет не о фантастических блокбастерах, где спецэффекты сами по себе являются поводом для похода в кинотеатр ("Аватар" или "Трансформеры" по-прежнему ставят слишком высокую для окружающих планку). Но наши картины и созданы не для того, чтобы сделать побольше кассу, у них скорее просветительская миссия.

Кадр youtube.com

Эксперты согласны, что именно патриотическое кино отечественного производства раскроет глаза нашей молодежи на то, насколько ложные ценности обществу долгое время навязывало западное кино, где личное обогащение ставилось во главу угла. Понятно же, что не звонкая монета толкает персонажей "Шугалея" или "Солнцепека" рисковать жизнями. Бывший сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич считает так же:

"Я смотрел все фильмы Aurum Production. Они мне очень нравятся. Не знаю, как они умудряются, но фильмы "Шугалей", "Шугалей-2", "Шугалей-3", "Турист", "Гранит" имеют уникальную особенность — они сняты по горячим следам. У них великолепные сценарии, артисты, операторская работа, прекрасная режиссура. В этом плане они уникальные красавцы. Они делают эти фильмы очень вовремя. Они крайне актуальны. Создавая такие картины, нужно активно их рекламировать, продвигать, мотивировать людей смотреть их. Они очень качественные".

В условиях современной киноиндустрии неоценимое значение имеет поддержка военно-патриотических лент. Создание подобных картин, которые в полной мере раскрывают истории современных русских героев, становится возможным благодаря поддержке, в том числе российского бизнесмена Евгения Пригожина. Его финансирование помогло выйти на большие экраны фильму "Ржев", основанному на повести Владислава Кондратьева "Искупить кровью". Благодаря этому фильму перед зрителями развернулась честная, жесткая и яркая история. Высокие рейтинги "Ржева" говорят о том, что у него все получилось. А то, что сегодня эту картину порой ставят в учебных заведениях на уроках патриотического воспитания, свидетельствует о том, что она не затеряется во времени, как и другие фильмы о настоящих героях.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Кадр youtube.com
Автор: 21 февраля 2022, 16:34

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"В синяках была, изувеченная": Федункив устроила потасовку со звездой Comedy Woman Сысоевой

Актриса лишилась работы
Шоу-бизнес

80-летняя Алентова отмаливает грехи за аборты: Церкви в нашей жизни не существовало

Актриса решилась на откровенность

Шоу-бизнес

Не то сын, не то дочь: забеременевшая Фриске предъявила бесполый зародыш из матки

Не прячье ваши эмбрионы!
Шоу-бизнес

"Проплаченный пиар": новый мужик Волочковой оказался по уши в долгах

Балерина попала в щекотливую ситуацию

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 2022 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 февраля 2022 года
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали об особенностях "омикрона" у детей
Названы худшие по коронавирусу округа Подмосковья
Более 150 тысяч человек заразились COVID-19 в России за сутки
В России за сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом

Спорт

Попавшая в допинг-скандал Валиева объявлена победителем
Не должна опускать рук: Владимир Путин поддержал убитую горем Камилу Валиеву
Сборная России по хоккею завоевала серебро на Олимпиаде-2022
"Подлецы и мерзавцы": разгневанная Тарасова плюнула в членов МОК

Регионы

В Ростове-на-Дону обнаружили труп женщины в канаве
Последствия обрушения исторического здания в Петербурге попали на видео
В Нижегородской области из-за неубранного снега рухнула крыша жилого дома
Боксер из Саратова избил возлюбленную за просьбу о помощи
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+