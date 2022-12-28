"Я создал и я управляю": Пригожин взял на себя ответственность за деятельность ЧВК "Вагнер" после слухов о проверке МВД

Бизнесмен Евгений Пригожин высказался по поводу проводимой в отношении него проверки Василеостровским УМВД по статьям 359 УК России ("Наемничество") и 282 УК России ("Возбуждение ненависти или вражды").

Он отметил, что осведомлен об этом и знает, что дело против него так и не было возбуждено. Несмотря на это, он дал понять, что готов полностью нести ответственность за деятельность ЧВК "Вагнер".

"Что касается наемничества — я придумал, я создал, и я управляю ЧВК "Вагнер". Поэтому ответственность за любые ее успехи или промахи лежит на мне. Если кого-то что-то не устраивает на территории России или за ее пределами, я в вашем распоряжении", — цитирует Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

Ранее предприниматель заявлял, что главным секретом эффективной работы бойцов ЧВК является подготовленная и контролируемая структура, а также уважительное отношение друг к другу по всей вертикали.