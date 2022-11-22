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Общество
Не понимали, но уважали: знакомый Евгения Пригожина рассказал, каким бизнесмен был в молодости

Не понимали, но уважали: знакомый Евгения Пригожина рассказал, каким бизнесмен был в молодости

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин в последнее время с завидной регулярностью упоминается в информационной повестке многих СМИ. Политологи говорят о предпочитавшем оставаться в тени бизнесмене, как о лидере партии, которую он может создать, чтобы укрепить свои позиции, заняв прочное место в российской политике.
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Все эти слухи Пригожин отрицает, но редакция издания "Дни.ру" решила рассказать об этом человеке, и попытаться понять, что он из себя представляет. В молодости Пригожин был спортивным человеком и профессионально занимался лыжными гонками. Но уголовный срок перечеркнул его планы. В 80-х годах Пригожин отбывал наказание в колонии усиленного режима. Один из бывших сокамерников рассказал, какое впечатление Пригожин произвел не только на него лично, но и на остальных.

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Роман Евгеньевич проживал вместе с Пригожиным в одном бараке, их общение затем продолжилось в начале 90-х. Собеседник издания рассказал, что Пригожин принимал участие в лагерных соревнованиях по тяжелой атлетике и демонстрировал весьма достойные результаты.

Более близкое знакомство с Пригожиным произошло во время работ в промзоне. По его словам, Пригожин был очень нехарактерным для исправительного учреждения человеком, потому что был трудолюбивым, в отличие от остальных. У него в принципе всегда было очень обостренное чувство справедливости, при этом он ничего не боялся, потому что знал свою правоту и отстаивал ее, отметил Роман Евгеньевич.

"Не могу сказать, что за это его любили, ведь он оказался крайне "неудобным" для некоторых, потому что не хотел встраиваться в систему, но что уважали его, это точно", — заявил он.

Еще Роману Евгеньевичу запомнилось пристрастие Пригожина к микробиологии, он читал много книг по этой теме и связывал свои планы в будущем с поступлением в медицинский институт. Многие его не понимали, потому что считали чтение книг пустой тратой времени. Но Пригожин успевал буквально все, постоянно был "в динамике", и этим сильно выделялся на фоне других, особенно своим желанием после срока начать нормальную жизнь, без криминала и нарушения законодательства, резюмировал собеседник.

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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Globallookpress.com
Автор: 22 ноября 2022, 12:26 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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