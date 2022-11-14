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Общество
Фильм Евгения Пригожина "Лучшие в аду" стал самым популярным у российских пиратов

Фильм Евгения Пригожина "Лучшие в аду" стал самым популярным у российских пиратов

Новый фильм бизнесмена из Санкт-Петербурга Евгения Пригожина "Лучшие в аду" стал самым популярным у российских пиратов в октябре 2022 года. Об этом свидетельствуют данные разработчиков решений для детектирования и предотвращения кибератак Group-IB.
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По сведениям, предоставленным компанией, "Лучшие в аду" стали единственной российской картиной, вошедшей в топ-10 рейтинга фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете. А в минувшем месяце на экраны вышло немало отечественных кинолент, в том числе "Сердце пармы", "Лавстори", "Иван Семенов — школьный переполох" и другие. Даже фэнтезийная драма с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльба в главных ролях "Три тысячи лет желаний" заняла седьмое место, отстав от "Лучших в аду" на шесть позиций.

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Компания Aurum Production, которая занимается производством и продюсированием российских патриотических фильмов, ранее пообещала строго не наказывать пиратов.

"Уважаемые любители остросюжетных новинок, мы видим количество пиратских копий фильма "Лучшие в аду", которые вы незаконно распространяете в Сети. Учитывая актуальность темы, поднятой в фильме, на первый раз мы не будем строго наказывать виновных. Но больше – ни-ни!", – говорится в заявлении Aurum Production.

Премьера фильма Евгения Пригожина и Алексея Нагина, который героически погиб 20 сентября при защите интересов России, состоялась на платформе ЯRUS 5 октября. По реакции первых зрителей сразу стало понятно, что кинокартина займет топовые позиции.

Так и получилось: новая военная драма отличилась большим количеством просмотров – только за первые сутки просмотры перевалили за миллион, а за две недели ее посмотрели 102 миллиона человек.

Секрет такой феноменальной популярности ранее раскрыл режиссёр-постановщик Андрей Батов.

"Когда мне попался в руки сценарий, первое, что бросилось в глаза, — это отсутствие плохих и хороших. Люди с обеих сторон выполняют поставленные им боевые задачи, а правда находится даже не посередине, она у каждого своя. В этом было что-то необычное. Для меня, как для режиссёра, было интересно поработать с такой драматургией… Это как футбол: мы видим две команды и между ними есть некое противостояние. Оба противника говорят на русском языке, а всё, что их отличает — цвет повязки. И те, и те бьются насмерть, выполняя поставленную задачу", — поделился он.

Съемки полюбившегося пиратам фильма велись в крайне тяжелых условиях – в зоне боевых действий. То есть актеры реально рисковали своей жизнью, принимая участие в создании картины. Но это их ничуть не спугнуло, отнюдь – заинтересовало. В "Лучших в аду" можно увидеть работу таких актеров, как Алексей Кравченко, Георгий Болонев, Сергей Гарусов и Георгий Маришин, Дмитрий Мурашев и многих других. У некоторых из них уже был опыт участия в боевых сценах. Мурашев, например, снимался в "28 панфиловцах". В "Лучших в аду" он сыграл одну из главных ролей – командира группы "желтых".

Ранее он рассказывал о своих впечатлениях от съемок в новом фильме: "Мне кажется, такого еще никто не делал. Кроме того, при кажущейся простоте, он не получился плоским. И многие зрители увидели в нем такие смыслы, которых, казалось бы, на первый взгляд там нет. Это очень важно. Также он очень правдиво передает происходящее на передовой".

В настоящее время "Лучших в аду" можно посмотреть в онлайн-кинотеатрах Кино1ТВ, "МегаФон-ТВ", "Билайн-ТВ", Movix и Aikino, iTunes. Также фильм начали показывать по телевидению. В частности, 4 ноября драму можно было посмотреть на Пятом канале.

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Кадр: 1tv.ru
Автор: 14 ноября 2022, 16:04

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