"Отпускайте его на войну": Пригожин оценил проект закона о мобилизации преступников

Предприниматель предположил, что рассматриваемый в Госдуме законопроект будет применяться в тех случаях, когда до снятия судимости гражданам, уже вышедшим на свободу из мест заключения, остается еще несколько лет. Таким гражданам следует дать возможность принять участие в спецоперации, уверен Пригожин.
"Если человек совершил тяжкое преступление, сел в 25 лет, освободился в 40 лет, сейчас ему 45, а судимость снимется, когда ему будет к 50, то принимайте закон и отпускайте его на войну", — приводит слова Евгения Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".
В этом случае, по мнению бизнесмена, человек уже отсидел свое по закону и не должен перед всеми раскланиваться на каждом углу.