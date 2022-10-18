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Общество
"Отпускайте его на войну": Пригожин оценил проект закона о мобилизации преступников

"Отпускайте его на войну": Пригожин оценил проект закона о мобилизации преступников

Бывшим осужденным следует дать возможность принять участие в спецоперации. Об этом заявил бизнесмен Евгений Пригожин, отвечая на вопрос сетевого издания "Ридус". Журналисты напомнили об инициативе депутатов Госдумы разрешить призыв по мобилизации на военную службу граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость.
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Предприниматель предположил, что рассматриваемый в Госдуме законопроект будет применяться в тех случаях, когда до снятия судимости гражданам, уже вышедшим на свободу из мест заключения, остается еще несколько лет. Таким гражданам следует дать возможность принять участие в спецоперации, уверен Пригожин.

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"Если человек совершил тяжкое преступление, сел в 25 лет, освободился в 40 лет, сейчас ему 45, а судимость снимется, когда ему будет к 50, то принимайте закон и отпускайте его на войну", — приводит слова Евгения Пригожина пресс-служба компании "Конкорд".

В этом случае, по мнению бизнесмена, человек уже отсидел свое по закону и не должен перед всеми раскланиваться на каждом углу.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 октября 2022, 13:57 Источник: Пресс-служба компании "Конкорд" ✓ Надежный источник

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