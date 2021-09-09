В Москве зафиксировали увеличение числа изнасилований на треть

Появилась информация о статистике, связанной с преступлениями, совершенными на сексуальной почве в российской столице. Стало известно, что в Москве за восемь месяцев число изнасилований выросло на треть.
Специалисты сравнили данный показатель с аналогичным периодом в 2020 году, передает издание "Вести Подмосковья". Нельзя однозначно сказать, с чем связан рост количества таких преступлений. Данным вопросом занимаются эксперты.
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