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Общество
Собянин: новый транспортный каркас Москвы будет создан через два года

Собянин: новый транспортный каркас Москвы будет создан через два года

В основу нового транспортного каркаса Москвы лягут четыре хордовые магистрали, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
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В интервью "Комсомольской правде" Сергей Собянин рассказал, что новый транспортный каркас будет сформирован в Москве через два года. Например, в городе уже полностью построена самая большая и эффективная хорда – Северо-Восточная (СВХ), которая соединяет семь крупных проспектов.

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 Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Сейчас ведется активное строительство Южной рокады. Большая часть трассы уже готова. В настоящий момент идет реконструкция улицы Верхние Поля. А в 2023 году завершится строительство развязки МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня, и дорога будет считаться готовой.

Юго-Восточная хорда (ЮВХ) – самый масштабный новый проект в Москве. Строительство магистрали началось недавно. По словам Собянина, работы ведутся преимущественно возле железных дорог. Большая часть трассы будет готова в 2022 году, а остальная – в 2023-м.

"Таким образом, у нас такой четырехугольник из этих хорд получается", – сказал градоначальник, имея в виду Северо-Западную, Северо-Восточную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду.

Собянин отметил, что такая транспортная модель наиболее эффективная. Когда все работы будут завершены и начнется движение по всем хордам, центральные улицы и вылетные магистрали города разгрузятся. Кроме того, улучшится экологическая обстановка в столице.

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Фото: Владимир Новиков, пресс-служба мэра и правительства Москвы АГН «Москва»
Автор: 9 сентября 2021, 13:15 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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