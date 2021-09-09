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Общество
Два Пимена: народные приметы и обычаи 9 сентября

Два Пимена: народные приметы и обычаи 9 сентября

9 сентября православные верующие вспоминают Преподобных Пимена Великого и Пимена Палестинского, а также мученицу Анфису Новую.
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История святых

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 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

Говоря о том, какой сегодня церковный праздник по православному календарю, в первую очередь нужно вспомнить о Пимене Великом, который жил в Египте в 4-5-ом веках. Пимен был мудрым монахом, к нему приходили люди за советом. Позже его афоризмы даже были собраны в отдельную книгу. Преподобный дожил до 110 лет.

Пимен Палестинский жил в 6-ом веке. Он обитал в пустыне и проводил свое время в молитвах и размышлениях о Боге. Также в такой православный праздник, как сегодня верующие чтят памят мученицы Анфисы Новой, которая была утоплена в колодце за исповедание христианской веры.

Обычаи

В народном календаре славян сегодняшняя дата получила название Анфиса Рябинница. В этот день люди прославляли рябину, срывали алые гроздья и вешали их под крышей – на счастье. Православный праздник сегодня предписывает людям заваривать чай с рябиной и заготавливать ягоды на зиму. Издавна рябина была не только оберегом, но еще ее применяли как бактерицидное и мочегонное средство.

9 сентября считается благоприятным днем для рыбалки – помня о том, какой сегодня православный праздник рыбаки всегда приносили богатый улов.

Всегда считалось, что на Пимена Великого не стоит брать в долг и совершать крупных покупок. Кроме того, в этот день нельзя ничего поднимать на перекрестке, иначе можно накликать беду.

Приметы

Православный праздник сегодня оброс многочисленными приметами, связанными с главным символом этого дня – рябиной.

Большой урожай рябины на 9 сентября предвещал суровые морозы. Если в этот день выпить рябинового сока, то зимой не будет болезней, а если сломать рябину, но жди беды.

Если кошка фыркает на Анфису Рябинницу, то погода скоро испортится. Если вороны каркают возле дома, то грядет несчастье. Все белые птицы в этот день символизируют хорошие новости.

Именины

Зная, какой сегодня церковный праздник по православному календарю, верующие всегда чествуют следующих именинников: Пимена, Александра, Анфису, Владимира, Дмитрия, Ивана, Михаила, Степана.

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Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 9 сентября 2021, 06:38 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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