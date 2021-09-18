Сотни невест с чемоданами прошлись по центру Петербурга

Несколько сотен девушек в подвенечных платьях и с чемоданами стали участницами необычного флешмоба на Сенатской площади в Петербурге.



Мероприятие стартовало сразу в двух местах – у Казанского собора и Медного всадника, но позже перетекло и в другие района Северной столицы. На чемоданах невест отсутствовали какие-либо логотипы или опознавательные знаки, однако был напечатан QR-код.

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Участницы флешмоба призывали прохожих зарегистрироваться в новой социальной сети ЯRUS. Каждой невесте удалось добавить к себе на страницу не менее 100 человек, а за все время акции на платформе появилось десять тысяч новых пользователей.