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Общество
Глава Минтруда: На выплаты семьям с детьми направят 204 миллиарда рублей

Глава Минтруда: На выплаты семьям с детьми направят 204 миллиарда рублей

Мерой поддержки в виде единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей будут охвачены более 20 миллионов детей. Средства положены семьям, которые воспитывают ребенка в возрасте от шести до 18 лет.
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"Общий объем расходов федерального бюджета составит 204 миллиарда рублей", – сказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в ходе совещания президента с членами правительства.

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Прием заявлений на выплаты начнется 15 июля. Семьи начнут получать положенные средства с 16 августа. Выплата осуществляется на каждого ребенка, уточняется в указе президента.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей полагается одному из родителей, а также усыновителю, опекуну или попечителю ребенка от шести до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 года).

Кроме того, выплата положена инвалидам в возрасте от 18 до 23 лет, имеющих российское гражданство, обучающихся по основным образовательным программам, либо одному из их родителей или законных представителей.

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Фото: Elena Sikorskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 июля 2021, 18:11 Источник: РАПСИ ✓ Надежный источник

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