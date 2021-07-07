"Россию нужно любить": юрист Сергей Попов обозначил главные задачи молодежи

Сергей Попов родился в простой учительской семье. В 16 лет молодой человек переехал из провинции в Москву и поступил в Российскую правовую академию Министерства юстиции. Сергей знает, как тяжело жить в столице человеку из провинции. Он столкнулся с рядом трудностей, но справился. Молодой человек сумел окружить себя правильными людьми – ребятами, увлеченными военно-патриотической деятельностью. Именно такое окружение помогло Попову не сбиться с верного жизненного курса и сохранить себя.

После окончания академии Попов продолжил обучение в аспирантуре. Сегодня 27-летний мужчина работает в известной юридической фирме, которая входит в ТОП-10 юридических компании России по ряду направлений. Сергей занимается банкротством кредитных организаций и работой с проблемными активами.

В возрасте 23 лет Сергей Попов женился. Мужчина уверен в том, что молодым людям не стоит бояться рано создавать семьи, однако важно при этом осознавать высокую степень своей ответственности. По мнению Попова, семья создает дополнительную мотивацию для успешной деятельности, помогает ценить свое время, не растрачиваться на пустоту и добиваться в жизни большего.

Создание больших и крепких семей является одной из главных задач молодых людей в России. В качестве второго ключевого направления Попов выделяет развитие предпринимательской деятельности. Именно эти две задачи помогут сделать нашу страну лучше и сильнее.

"Россию нужно любить," – уверен юрист.

Попов подчеркивает, что только молодежь может сделать нашу страну лучше. Именно она должна нести за Россию ответственность, должна жить и работать во благо своей родины.

"Про молодежь" – проект Национального Совета молодежных и детских объединений России, в состав которого входит большинство общероссийских и межрегиональных общественных организаций детей и молодежи, региональные ассоциации молодежных и детских объединений.

