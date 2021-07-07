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Общество
Какие уловки используют продавцы в магазинах для обмана покупателей

Какие уловки используют продавцы в магазинах для обмана покупателей

Сотрудники супермаркетов нередко обманывают покупателей, чтобы увеличить выручку.
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В материале Obozrevatel названы самые популярные уловки, которые используют кассиры в супермаркетах. Так, вероятность обмана во время покупки возрастает, если покупатель находится в нетрезвом состоянии, отвлечен на разговор по мобильному телефону или приобретает много товаров за раз.

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Во-первых, покупателям следует обращать внимание на то, что пробивает кассир, или количество позиций в чеке. Иногда сотрудник супермаркета добавляет к покупателю еще один товар, который сам хочет приобрести, но не собирается за него платить.

Во-вторых, посетителям магазинов нужно проверять сдачу. Кассир может "заменить" одну купюру, которую дал покупатель, на другую. То есть сотрудник может дать сдачу, как будто у той купюры изначально был другой, меньший номинал. При этом сложно доказать, что кассир сделал это специально. Он может просто сказать, что ошибся.

В-третьих, сотрудники супермаркетов часто сообщают, что у них нет сдачи и не додают от 30 до 70 копеек. Как правило, клиенты не придают значения мелочи, а значит, выручка может заметно вырасти.

В-четвертых, довольно часто происходят случаи, когда на витрине у товара одна цена, а в чеке – другая. В таких ситуациях покупатели имеют право попросить оплаты по цене из торгового зала.

Напомним, ранее об уловках сотрудников супермаркетов рассказал экономист Михаил Беляев. Например, он сообщил, что магазины нередко максимально завышают цены на популярные товары, чтобы потом снизить их до реальной.

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Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
Автор: 7 июля 2021, 08:58 Источник: Гравред ✓ Надежный источник

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