Фильм "Ржев": Что не вошло в финальную версию картины?

Российские СМИ опубликовали кадры из фильма "Ржев", на которых главного героя, сыгранного Сергеем Жарковым, называют по фамилии.
Однако, в версии фильма, показанной зрителям, эти кадры были переозвучены, и вместо фамилии героя на них упоминается место действия — село Овсянниково.
В книге, по которой снят фильм, героя зовут Евгений Ильич Пригожин, однако по каким-то причинам, зрителям в финальной версии фильма его представили как Евгения Ильича — героя "без фамилии".
Вышедший в феврале 2020 года фильм "Ржев" рассказывает о страшной битве во время Великой Отечественной войны в 1942 году.
Популярные темы форума
Все мужчины изменяют?
Выживет ли Максим?
Новая квартира!
Разлюбил
Как быстрее восстановиться после операции?
Подросток целыми днями лежит с телефоном.
У вас есть хоть один друг нетрадиционной ориентации?