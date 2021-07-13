"Эхо Москвы" и Шендерович могут заплатить по 5 млн рублей за свои высказывания

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации к радиостанции "Эхо Москвы".

Евгений Пригожин предъявил исковое заявление к радиостанции, а также Евгению Белоганову, Алексею Венедиктову, Виктору Шендеровичу и Виталию Рувинскому. Речь идет о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда за несоответствующие действительности высказывания Шендеровича в адрес бизнесмена. Евгений Пригожин в исковом заявлении ссылается на то, что журналисты могли отредактировать информацию при опубликовании текста радиоэфира, но осознанно разместили порочащие заявления без проверки данных на подлинность. По информации пресс-службы, заявления были озвучены в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Сети.

Евгений Пригожин требует удаления упомянутых сведений из общего доступа, опровержения информации высказываний и взыскания компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей – 5 млн от Шендеровича, а второй половины от ЗАО "Эхо Москвы".

Ранее предприниматель подал иск в суд к сотрудникам радиостанции за распространение недостоверной информации с требованием удалить материалы или выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей за отказ это сделать. Заявление направлено в столичный Пресненский районный суд.