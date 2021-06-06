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Общество
"Турист" – это русский рок: Татарский объяснил значение фильма для современной культуры

"Турист" – это русский рок: Татарский объяснил значение фильма для современной культуры

Писатель Владлен Татарский объяснил, чем фильм "Турист" выгодно отличается от современного военного кино именитых режиссеров.
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Москва, 6 июня. Писатель и блогер Владлен Татарский в беседе с корреспондентом ANNA-NEWS поделился своими впечатлениями от фильма «Турист». История рассказывает о работе российских инструкторов в Центральноафриканской Республике.

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Эксперту понравилось кино и он считает, что оно вносит в современную российскую культуру новые смыслы.

«Почему я оцениваю «Туриста» положительно в любом случае? Это напоминает мне первый русский рок. В ленинградских квартирах сидели какие-то усатые-волосатые парни, играли песни. Это не всегда было качественно, не так как рок-звезды того времени западные. Они были на уровне на космическом. А наши где-то в подвалах, в кочегарке записывал свои песни. Может быть, там был плохой звук, может еще какие-то сценические неудачные образы», — заметил блогер.

Однако, как и в случае с первыми российскими рок-исполнителями, в «Туристе» есть искренность. Его создатели старались честно рассказать о том, о чем не принято говорить.

«Для меня «Турист» — это русский рок. Сейчас начинает появляться новое кино. Люди создают субкультуру, они снимают про это фильм. Люди в теме. И вот это нравится», — заявил Татарский.

Просмотр «Туриста» натолкнул его на мысль о советском кино. Он подчеркнул, что тогда существовал некий героический эпос. На большом экране показывали правду, которая проходила даже через цензуру того времени.

Современный кинематограф не может этим похвастаться. Признанные метры, снимая картины о войне, гонятся за кассовыми сборами, а не честностью. В результате на экране появляется искаженная история нашей страны.

Другой проблемой Татарский считает то, что сейчас многие наши соотечественники забывают о героях, хотя они живут рядом с нами. Такие же

люди, показанные в «Туристе», могут каждый день проходить мимо, а мы даже не знаем о том, что они сделали и чем рисковали.

«Сейчас появились новые герои», — отметил Татарский, говоря о работе российских специалистов за рубежом.

Блогер напомнил, что россияне сражаются в Сирии, помогают обеспечивать безопасность в ЦАР и других отдаленных и опасных частях света. «Турист» и похожие на него картины нужны для того, чтобы показать нашему зрителю, какую задачу выполняют соотечественники за границей.

Мировая премьера «Туриста» прошла в столице Центральноафриканской Республики. На стадионе Банги 14 мая собрались около 20 тысяч человек. Российские зрители оценили картину чуть позже, 19 мая, в эфире телеканала НТВ.

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Кадр youtube.com
Автор: 6 июня 2021, 17:05

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