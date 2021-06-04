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Общество

В Минтруде назвали главную причину бедности в России

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Большую часть бедных россиян составляют семьи с детьми. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минтруда заявил, что наличие детей является главным признаком бедности в стране: доля семей с детьми среди малоимущих составляет 82%, передаёт телеканал "Царьград".

"К сожалению, это именно так", – сказал Котяков.

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Автор: 4 июня 2021, 19:41 Источник: Телеканал "Царьград" ✓ Надежный источник

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