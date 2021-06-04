Ржев. Схватка титанов, о которой забыли… и вспомнили

Я убит подо Ржевом в безымянном болоте. Эта строка Александра Твардовского – абсолютная классика советской военной поэзии. Тем удивительнее то, что на десятилетия противостояние под этим маленьким городом в Великую Отечественную осталось одной из малоизвестных страниц войны, почти неизвестной массам.



В декабре 1941 года Красная армия освободила Тверь (тогда – Калинин). В январе следующего, 1942 года, у советской Ставки возник план окружения крупных сил немецких войск севернее и восточнее Вязьмы. После отката от Москвы на фронте появился огромный выступ, вершину которого и составлял город Ржев. На тот момент задача его освобождения выглядела еще довольно простой, и зачистить сам Ржев планировали в общем порядке, почти рутинно.

Ржев стал краеугольным камнем Восточного фронта совершенно не случайно. Хотя это маленький город, ценность имели станция и сходящиеся к нему дороги. Все это позволяло немцам оперативно подбрасывать к фронту боеприпасы, топливо и подкрепления – и маневрировать силами вдоль фронта. К тому же, Ржев выдавался в сторону Москвы – с него можно было спокойно начать наступление и на столицу, и в тыл войскам севернее и западнее самого выступа, под Великими Луками. Все это предопределило постоянные попытки русских освободить город.

Поначалу проблему попытались решить радикальными методами – нанести удар под основание выступа, взять Вязьму и окружить все силы немцев между Вязьмой и Ржевом. В хаотичных боях зимы 1941/42 годов эту задачу попытались решить массированным наступлением, в котором главную роль предстояло сыграть рейдовой группировке генерала Ефремова, командующего 33-й армией.

Группа Ефремова сумела проникнуть в разрыв в немецкой линии фронта, прорваться в глубину – но так и не смогла взять Вязьмы. Немцы, отчаянно маневрируя резервами, смогли запечатать дыру во фронте и окружить войска Ефремова. Долгие недели в глубоком снегу шла борьба за спасение остатков окруженцев. В конце концов, Ефремов застрелился в промерзших лесах. Вязьма осталась маячить далеко впереди, а среди елей и сугробов погибли не только советские дивизии, но и планы на быстрое освобождение Ржева. Конечно, этот бросок был авантюрой – если бы он удался, то его сочли бы гениальным решением, но он провалился.

Стало ясно, что выступ удастся сокрушить только правильным штурмом. Летом 1942 года Ржевский выступ попытались разбить мощным ударом. К юго-востоку и северу от Ржева разверзлась преисподняя – советские войска наступали в обход городка в тыл немецким дивизиям. Фронт удалось прорвать сокрушительной огневой мощью, передовые немецкие позиции были захвачены, батальоны, оборонявшиеся на них – смяты. Однако командование вермахта начало отчаянно перебрасывать к месту прорыва резервы, и наступление выродилось в битву артиллерии, где стороны обрушивали друг на друга лавину стали.

Кульминацией битвы стали события конца сентября, когда дивизии 30-й армии РККА ворвались в сам Ржев. Увы, хотя для успеха почти хватило сил, немцы снова ввели в дело мощные резервы из тыла и смогли восстановить положение. Выступ лишь сократился, но продолжал создавать головную боль Ставке.

Последней попыткой разгромить злосчастный выступ стала операция «Марс» осенью и зимой 1942 года. Это наступление стало крупнейшим во всей цепи – для атаки собрали более 700 тысяч человек. После авантюрного броска в глубину зимой 1941/42 года и решительного штурма летом и осенью 1942, сокрушить выступ предстояло серией небольших наступлений, каждое из которых решало локальные задачи, и только вместе эти наступления сливались в массированную атаку.

Однако и эти планы рухнули. Прорвать немецкую оборону удалось, но не одновременно, и не сразу. Из-за этого нацисты могли, как и летом, быстро маневрировать резервами, затыкая дыры, которые так медленно пробивались в их редутах. Вдобавок, немцы имели мощную танковую группировку, которую постоянно перебрасывали на угрожаемые участки. Вермахту эта битва далась крайне тяжело – немцы несли огромные потери под огнем, и под конец посылали в бой даже стройбаты. Однако в итоге наступление русских снова застопорилось. Советские войска смогли лишь немного потеснить противника на некоторых участках.

В марте 1943 года немцы очистили Ржевский выступ сами. Из-за катастрофы под Сталинградом им требовалось как можно больше резервов, а злополучный выступ требовал огромных сил для его удержания. Городок за время битв был полностью разрушен, как и деревни вокруг него. Бывшая линия фронта была уставлена подбитой техникой, а кости в лесах вокруг Ржева находят по сей день. За время трех крупных и множества мелких битв под Ржевом погибло или было ранено более миллиона советских солдат и почти 400 тысяч немецких.

Битва за Ржев окончилась. И воды истории тут же сомкнулись над ней. В советское время сражение оказалось на долгие годы темой, о которой предпочитали не говорить. Слишком уж тяжелой была эта борьба и слишком скромно выглядели ее результаты.

Ржевская эпопея по размаху и жертвам больше всего напоминает позиционные трагедии Первой мировой войны. Верден, Сомма, Пашендейл – все эти сражения объединяла одна и та же черта – мучительные кровавые бои без внятных результатов. Однако эти битвы не назовешь неизвестными – Верден и вовсе стал символом гекатомбы. А вот Ржеская битва долго была вытеснена на обочину памяти. Это трудно объяснить, особенно после того, как Советский Союз распался, и невнимание исследователей к теме уже стало нельзя объяснить идеологическим диктатом ведомства Суслова.

Тем не менее, ржевская драма очень долго и трудно пробивала себе дорогу к сердцу граждан. Так, по сей день наиболее полным и подробным описанием операции «Марс» остается книга американского историка Дэвида Гланца «Крупнейшее поражение Жукова». Однако в последние годы произошли серьезные перемены. Символически – в 2020 году открылся без преувеличения величественный мемориальный комплекс, посвященный памяти павших подо Ржевом. Мемориальный комплекс к юго-западу от Ржева включает искусно выполненный памятник, музейный павильон, аллею со «стеной памяти» на которой вырезаны имена погибших.

С другой стороны, к этому сюжету обратился и кинематограф. В 2019 году на экраны вышла военная драма «Ржев», посвященная одному из эпизодов битвы – небольшому сражению за деревню Овсянниково. Это было вполне реальное столкновение, а фильм снимался по повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Примечательно, кстати, что этот фильм был снят не в рамках какой-то госпрограммы. По словам продюсера, на фильм не потратили ни одного бюджетного рубля. По слухам, основным спонсором этой военной драмы выступил бизнесмен Евгений Пригожин (также выделявший средства на другие ленты, основанные на реальных событиях – дилогию «Шугалей», посвященную судьбе российского социолога, похищенного террористами в Ливии, а также «Турист» – о наших специалистах, тренирующих армию Центральноафриканской республики). Дед Пригожина воевал под Ржевом, более того, выступил прототипом одного из героев повести Кондратьева, с которым был лично знаком. Так что интерес предпринимателя к этому событию более чем объясним.

Ржевская битва долгое время была скрыта в тумане войны и давней истории. Этот туман давно пора рассеять