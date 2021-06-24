Около шести тысяч единиц медоборудования получат больницы и поликлиники Москвы

Коронавирус в Москве Певица МакSим в коме: подробности Скандал Бузовой с Губерниевым Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
В США назвали вероятные сроки начала войны с Китаем
Цветущая и похудевшая Заворотнюк предстала во всей красе после разговоров о смертельной болезни
Стыдоба: обколотый Панин без трусов вывалил повидавшие многое ягодицы
партнеры
Понедельник
28 июня
Лента новостей
08:45
"Мне можно": всплыли кадры рыдающей в церкви Пугачевой
08:33
Катерину Шпицу предупредили о риске неизлечимой болезни
08:05
"Не занимайся этим!": жена освободила от мужских обязанностей 71-летнего Буйнова
06:04
Бывший муж в шоке от признания недееспособной Бритни Спирс
03:51
"Спасибо врачам": Исхудавшая Летучая бросила лечение в клинике
02:00
Одно лицо: Крошечная внучка Пугачевой появилась в Сети
00:04
"Боже милостивый!": Тарзан в халате на фестивале "Жара" сразил наповал
21:59
"Не устала ли Европа прятаться?": раздраженный Зеленский обратился к Германии
20:52
Россиян ждет рост цен на недвижимость: названы сроки
20:01
"В глаза сказать тяжело": Поверженная в драке Макеева взмолила обидчицу о прощении
18:33
Насильно вкололи: 84-летнюю Немоляеву заставили прививаться
17:57
Николаева ревнует? Взвывшая из-за Королевой Проскурякова объявила о ненависти
17:48
Мужчина угнал машину ГАИ в центре Москвы
17:39
"Сделали сильный укол": Седокова жутко страдает от неизлечимой болезни
17:19
Во время матча в Москве умер 17-летний футболист
17:04
Молодая любовница Виторгана раскрыла секрет счастья
16:46
В Москве машина насмерть сбила ребенка на самокате
16:41
"Бабуся отжигает!": Галкин показал игривые утехи Пугачевой
16:25
Политолог Болкунец: Лукашенко дан сигнал к капитуляции
16:23
Анита Цой рассказала о страшных последствиях коронавируса
16:00
"Враг русского народа!": Известного комика жестоко избили в центре Москвы
15:32
Подросток погиб под Москвой после купания в бочке
15:16
Опасные разборки на МКАД попали на видео
15:11
"Не болейте!": Долина показала лицо после новостей о тяжелом течении Covid-19
15:08
Дочь онкобольной Заворотнюк в шоке от происходящего с певицей МакSим
15:04
В аварии с двумя автобусами под Архангельском пострадали люди
14:55
Госдума намерена сэкономить на снижении звездности гостиниц для депутатов
14:28
Родившей дочери Евгения Осина указали на дверь
13:58
За сутки в России выявили 20 538 новых случаев коронавируса
13:54
"Желание было мощное!": голый Деревянко валялся на траве с бывшей женой
13:53
Алибасов в ужасе из-за устроенной поклонницей кровавой резни
13:52
"Живи, моя девочка!": сердобольная Кравец миллионами спасает пребывающую в коме MaкSим
13:10
"Невероятное пренебрежение": Михалков плюнул в вылезшую на сцену МХАТа Бузову
12:57
"Город закрыт": пандемия нарушила планы брутального красавчика из "Фабрики звезд"
12:32
"Я забыл про член": воздерживающийся Фомин месяц не онанировал
12:26
"За увяданием – смерть": 52-летняя Варум обеспокоена изменениями во внешности
12:05
"Ценности Евросоюза куда-то засунули": экс-министр Климкин предостерег Меркель и Макрона
11:55
Лечение бессильно: Померкшую в коме МакSим перевели на новый аппарат
11:52
"Все решаю сама": Брежнева поделилась подробностями семейной жизни с Меладзе
11:19
"По утрам что-то подташнивает": свекровь Хаматовой подозревают в беременности
11:14
Звезда "Папиных дочек" приготовилась к смерти
11:06
Больно смотреть: Пораженного недугом Зайцева увезли в припадке после глотка шампанского
10:37
"Я безумнейше люблю Олега Евгеньевича": Асмус прокомментировала новый роман
10:30
"Не пугайте нас так": свежее фото онкобольного Юдашкина вызвало оторопь
08:03
Перекошенное лицо Пеговой вызвало бурную реакцию в Сети
06:08
"Разорвал в клочья": Ревнивый муж Ротару избавился от соперника
03:59
Экс-участник "Дома-2" назвал истинные причины развода Бородиной
02:07
Макеева подралась в экс-супругой своего нынешнего мужа
00:01
"Ходит по рукам": Вмазавшую сопернице Макееву попрекнули обилием мужчин
22:59
"Был бы ад!": привитая Собчак поблагодарила Собянина за ограничения в столице
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Невероятное пренебрежение": Михалков плюнул в вылезшую на сцену МХАТа Бузову
Известная артистка обвинила Пугачеву в некомпетентности и грубости
"Как жаба": Растолстевшую Буланову перестали узнавать
"Под чем оно?": корчащегося и хихикающего Милохина со стеклянными глазами отправили к наркологу
"Ходит по рукам": Вмазавшую сопернице Макееву попрекнули обилием мужчин
"Меня пугает внешний вид Бузовой": Лена Миро жестко раскритиковала инста-диву
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
Около шести тысяч единиц медоборудования получат больницы и поликлиники Москвы

Около шести тысяч единиц медоборудования получат больницы и поликлиники Москвы

Значительную часть уже поставленной техники составляют современные УЗИ-аппараты.
прочитано 886 раз

Московские медучреждения обновляют оборудование даже во время пандемии коронавируса. Технику закупают по контрактам жизненного цикла. Закуплено более пяти тысяч единиц техники, более 40% из которых уже поступило в медицинские организации города. Около 1,3 тысячи единиц новейшей техники получили стационары, свыше 700 – поликлиники.

ПО ТЕМЕ

Поликлинику с открытыми пространствами построят в Строгине

В Кунцеве появится новая детская поликлиника

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что запланировано приобретение еще порядка шести тысяч единиц различного оборудования: компьютерных и магнитно-резонансных томографов, ангиографов, маммографов, аппаратов для рентген– и ультразвуковой диагностики и другой техники. Все это будет поставлено до конца 2023 года.

Департамент здравоохранения Москвы проводит обновление и модернизацию медицинской техники с декабря 2019 года. Согласно контрактам жизненного цикла, поставщик гарантирует работоспособность оборудования на протяжении всего срока эксплуатации. Это повышает качество и доступность медицинской помощи.

"Все закупаемое оборудование может быть интегрировано в общее информационное пространство. В результате врачи в режиме онлайн получают доступ к результатам исследований, и снижается риск ошибок", – добавила Ракова.

Напомним, ранее "Дни.ру" подробно писали о строительстве медицинских учреждений в Москвве. Например, в Кунцеве появится новая детская поликлиника на 320 посещений в смену. Она расположится по адресу: улица Академика Павлова, владение 40.

А в Зябликове уже построили поликлинику. Она рассчитана на 420 посещений в смену. Здание находится по адресу: Ореховый бульвар, дом 28.В этом медучреждении есть необычная и очень важная специализация – оказание помощи людям, которые подверглись негативному воздействию на радиационно-опасных производствах.

Также сообщалось, что строительство детской поликлиники в Савеловском районе завершится в 2022 году. В медучреждении на Вятской улице будут кабинеты дежурного врача, приема анализов и введения инъекций. Также можно будет получать справки, направления и больничные.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/ www.mos.ru
Автор: 24 июня 2021, 11:51 Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Невероятное пренебрежение": Михалков плюнул в вылезшую на сцену МХАТа Бузову

Режиссер в шоке от происходящего
Шоу-бизнес

"Боже милостивый!": Тарзан в халате на фестивале "Жара" сразил наповал

Пара снова хайпанула
Шоу-бизнес

"В глаза сказать тяжело": Поверженная в драке Макеева взмолила обидчицу о прощении

Актриса выплеснула чувства
Шоу-бизнес

Насильно вкололи: 84-летнюю Немоляеву заставили прививаться

Актриса пошла на риск

Гороскоп

Гороскоп совместимости по знакам зодиака с видами спорта на 2022 год
Гороскоп на неделю с 21 по 27 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+