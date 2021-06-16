Там никто не останется. Чем необычен фильм "Шугалей"

В мае на экраны вышел боевик "Турист", посвященный российским инструкторам в Центральноафриканской республике. Антураж для нашего кино откровенно необычный, но у "Туриста" был столь же необычный предшественник.



Как и новый фильм, он посвящен приключениям россиян в Африке. Как и «Туриста», его связывают с именем предпринимателя Евгения Пригожина, как иногда утверждалось, спонсировавшего выход фильма (официально сообщалось только о финансировании бизнесменом фильма «Ржев», посвященного событиям Великой Отечественной).

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Но у «Шугалея» есть совершенно особенная черта. Дело в обстоятельствах, при которых снимался этот фильм. В 2019 году двое россиян – социолог Максим Шугалей и его переводчик, гражданин России арабского происхождения Самер Суэйфан, были захвачены в плен террористами во время рабочей поездки в Ливию. Хотя по слухам они пытались бежать, оба провели в тюрьме «Митига» полтора года, в недостойных условиях и подвергаясь пыткам, прежде чем их удалось освободить после длительных переговоров.

Политический триллер по мотивам истории Шугалея и Суэйфана снимался прямо в то же самое время, когда россияне сидели за решеткой. Как в реальной жизни, так и в кино друзья и государство сделали все, чтобы освободить пленников, но и сам фильм – нечто большее, чем просто культурный артефакт. Дело не просто в духе взаимовыручки – «Шугалей» был снят в том числе для того, чтобы привлечь внимание публики к истории Максима и Самера и выручить наших людей.

По словам продюсера Сергея Щеглова, съемочная группа работала ради спасения человека. С самого начала посыл фильма не скрывали: кино снималось в том числе в качестве общественной акции на большом экране. И это само по себе примета времени. В нашу эпоху, когда даже банды террористов стараются заиметь канал на YouTube, прикованное к событиям внимание публики значит иной раз не меньше, чем сила и кулуарные интриги.

В знаменитой военной драме «Спасти рядового Райана» Спилберг изобразил целую войсковую операцию, совершенную ради того, чтобы вытащить из немецкого тыла единственного солдата. В случае с «Шугалеем» авторы идут даже немного дальше: фильм ломает пресловутую «четвертую стену», чтобы повлиять на судьбу реального человека – и одновременно главного героя кино. Мы не знаем всех подробностей операции по спасению

Шугалея и Суэйфана – только многозначительную фразу о том, что захватчиков вынудили пойти на их освобождение – и, соответственно, не можем сказать точно, как повлиял на их спасение фильм.

Но мы совершенно точно можем сказать, что это тот случай, когда постмодернистские приемы удалось использовать не только для того, чтобы сделать культурный артефакт более утонченным, но реально обратить на пользу живым нуждающимся в помощи людям.