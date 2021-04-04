Новая угроза: изменение климата приведет к всеобщему голоду

На нашей планете резко меняется климат, из-за чего стали снижаться темпы
производства продовольствия. В Организации объединенных наций предупредили о том, что голод может охватить новые государства. По данным ученых, погодные изменения уже повлекли за собой потерю около 21% роста сельскохозяйственного производства с 1960-х годов.
Специалисты рассказали, что эта печальная тенденция актуальна и для России. По информации Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии, к 2040 году в России снижение урожайности от климатических факторов в среднем может стать более 20%.
Так, в Нижнем Поволжье стало больше засух. Ранее Росгидромет объявил о развитии негативных тенденций: повышении температуры, сокращении осадков на юге европейской части страны.
По мнению экспертов, уже сейчас надо работать над стратегиями и механизмами адаптации сельского хозяйства, а также сконцентрироваться на экстренных мерах по снижению выбросов парниковых газов. Ведь, если не принять меры вовремя, негативные воздействия изменения климата будут расти до тех пор, когда будет уже невозможно что-то исправить.
Напомним, ранее стало известно, что наша страна обогнала соседние государства по темпам глобального потепления. Все дело в местоположении России.
Популярные темы форума
как вам Моргенштерн ?
Убийства в украине
россия убивает
Братья и сёстры! Преклоните колени перед Господом Иисусом Христом.
Мне всю жизнь запрещали
Вы слыхали анекдот?
русские убивают русских
Выигрыш
россия убивает украинцев 13 000 убитых полтора миллиона переселенцев - масса людей без рук и ног
не хочу общаться с соседкой