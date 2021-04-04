Новая угроза: изменение климата приведет к всеобщему голоду

Мировые эксперты бьют тревогу. Они предупредили о том, что человечество может столкнуться с серьезными трудностями.

На нашей планете резко меняется климат, из-за чего стали снижаться темпы производства продовольствия. В Организации объединенных наций предупредили о том, что голод может охватить новые государства. По данным ученых, погодные изменения уже повлекли за собой потерю около 21% роста сельскохозяйственного производства с 1960-х годов.



Специалисты рассказали, что эта печальная тенденция актуальна и для России. По информации Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии, к 2040 году в России снижение урожайности от климатических факторов в среднем может стать более 20%.

Так, в Нижнем Поволжье стало больше засух. Ранее Росгидромет объявил о развитии негативных тенденций: повышении температуры, сокращении осадков на юге европейской части страны.

По мнению экспертов, уже сейчас надо работать над стратегиями и механизмами адаптации сельского хозяйства, а также сконцентрироваться на экстренных мерах по снижению выбросов парниковых газов. Ведь, если не принять меры вовремя, негативные воздействия изменения климата будут расти до тех пор, когда будет уже невозможно что-то исправить.

Напомним, ранее стало известно, что наша страна обогнала соседние государства по темпам глобального потепления. Все дело в местоположении России.