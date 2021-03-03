Роспотребнадзор посоветовал россиянам продукты для защиты от простуды весной

Многие россияне простужаются зимой, поскольку из-за длительной нехватки витаминов их иммунитет ослабляется. Специалисты Роспотребнадзора рассказали о сезонных продуктах, включение которых в рацион поможет этого избежать.
Эксперты рекомендуют обратить внимание на разные виды капусты, лук, чеснок, редьку и репу, а также на свеклу и морковь. Не менее полезными будут некоторые виды зелени – петрушка, шпинат, щавель и мята. Среди фруктов в ведомстве отметили авокадо, ананас, апельсин, киви, яблоко, грейпфрут и банан, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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