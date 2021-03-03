Дневной сон оказался признаком редкого заболевания

Российский врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал о наиболее распространённых и малоизученных причинах дневной сонливости. Кандидат медицинских наук отметил, что состояние, при котором человеку постоянно хочется спать, называется гиперсомнией.

Чаще всего оно является симптомом нарколепсии – заболевания, при котором мозгу не хватает энергии для нормальной работы. Но дневная сонливость может быть вызвана и более редким недугом – синдромом Клейне-Левина, природа которого науке пока неизвестна. Люди с этой болезнью могут проспать несколько дней или даже недель, после чего их режим нормализуется до следующего обострения, сообщает телеканал "360".