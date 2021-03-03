До 300 тысяч рублей: какие специалисты получают самую высокую зарплату в Москве

Специалисты популярного интернет-сервиса по трудоустройству "Работа.ру" выяснили, какие вакансии являются самыми высокооплачиваемыми в Москве. Эксперты отметили, что некоторые специалисты могут получать в столицы до 300 тысяч рублей ежемесячно.
На такую зарплату могут рассчитывать, в частности, – ветеринары по вызову и монтажники стальных дверей. За ними следуют эксперты по тендерам, а также дизайнеры интерьера и IT-специалисты, которым предлагают до 250 тысяч рублей. Кроме того, от 200 тысяч рублей может получать врач-дерматокосметолог, сообщает "Москва 24".
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