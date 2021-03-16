Усадьбы, исторически ценные особняки и ВДНХ реставрируют в Москве в 2021 году

С 2011 года в Москве восстановили более полутора тысяч объектов культурного наследия. Это старинные усадьбы, храмы, жилые дома, объекты инфраструктуры. В этом году возродят еще три павильона ВДНХ, а также десятки исторически важных памятников.

Реставрация культурно важных памятников — сложный и многоэтапный процесс. В зависимости от сложности работы она может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. В итоге здания, построенные сто, двести и триста лет назад, получают свой первозданный вид. А таких в Москве сотни.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, несмотря на проблемы из-за эпидемии ковида, Москва продолжает воссоздавать свой первозданный облик. Реконструкция объектов для сохранения памятников культурного наследия продолжается.

В этом году в столице планируется реконструировать примерно сто памятников архитектуры.



"В прошлом году мы отреставрировали 124 здания, 14 из которых были руинированы", – сказал Собянин в ходе осмотра реставрированного Доходного дома купца В. Е. Быкова.

ГЭС-2 на Болотной набережной – одно из таких мест. Здание признано памятником культуры и реконструируется. Здесь будут воссозданы выставочные залы и помещение для концертов. Как сообщается на сайте Сергея Собянина, территория ГЭС-2 и набережная войдут в пешеходный маршрут от Храма Христа Спасителя до Якиманки.

Еще тремя важными объектами для восстановления являются павильоны ВДНХ. Один из них – №5 "Физика". Ему вернут стиль 50-х годов и превратят в музей. В помещении уже воссоздали массивные парадные двери из монгольского дуба, украшенные имитацией янтаря.

Павильон №15 "Радиоэлектроника и связь" был построен в начале 50-х годов для выставок поволжских регионов. Главной темой его фасадов и внутренней отделки являлась героика разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сейчас в павильоне восстанавливается утраченная живопись и лепнина. Воссозданы витражи, реконструируют большой центральный купол. После ремонта здесь откроют Музей российского Олимпийского комитета.

Павильон №30 "Микробиологическая промышленность" был настолько сильно разрушен, что пришлось восстанавливать даже фундамент. После ремонта для посетителей здесь откроет свои двери Центр современных биотехнологий.



Также на сайте Сергея Собянина сообщается, что в этом году будет отреставрирован жилой дом Абрикосовых на Красносельской и жилой дом Наумовых-Волконских на Пречистенке.