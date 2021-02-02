Какие проблемы со здоровьем можно определить по цвету лица: мнение врача

Терапевт Людмила Лапа рассказала о проблемах со здоровьем, которые можно определить по цвету лица человека. Врач обратила внимание, что нормальный цвет лица индивидуален.
Однако если лицо чрезмерно бледное – следует обратиться к врачу, поскольку это может свидетельствовать об анемии. Немедленного посещения больницы также требует полностью посиневшее лицо, которое указывает на образование тромбов. Зелёный цвет лица может указывать на отравление, ВИЧ или проблемы с печенью, а покрасневшее лицо говорит о слишком высоком уровне артериального давления, сообщает "Радио 1".
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