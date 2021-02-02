В российских школах появится новая должность

В российских школах появится должность советника директора по воспитанию. Основной задачей такого сотрудника будет общение с детьми.
Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева пояснила, что зачастую школьникам не хватает коммуникации и они ощущают себя покинутыми. Чтобы наладить контакт с подопечными, кандидат на должность должен быть в курсе всех популярных среди молодежи событий, явлений и процессов, включая музыку, кинематограф и даже интернет-мемы, сообщает Vse42.ru.
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