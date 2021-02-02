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Общество
Навальный проведет в колонии общего режима 2,8 года

Навальный проведет в колонии общего режима 2,8 года

Алексей Навальный. Фото: АГН Москва
Московский городской суд заменил условное наказание для Алексея Навального на реальное – 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. С учетом времени домашнего ареста он проведет в заключении 2 года и 8 месяцев. Условно осужденный по делу о мошенничестве блогер неоднократно нарушал правила испытательного срока и в конце декабря 2020 года был объявлен в розыск.
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Суд рассмотрел ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) об отмене условного наказания блогеру и замене его на реальный срок. Заседание началось в 11 часов по московскому времени. Прокуратура поддержала ходатайство ФСИН, адвокаты Навального требовали его отклонить.

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Представитель ФСИН отметил, что с конца сентября Навальный находился на амбулаторном лечении, свободно перемещался и давал интервью. Однако с инспекторами не связывался, хотя их телефон был в свободном доступе, отметили в ведомстве. Во ФСИН уверены, что блогер не встал на путь исправления.

В ходе заседания Навальный отказывался отвечать односложно на вопросы прокурора. Блогер периодически вступал с представителем надзорного ведомства в словесную перепалку.

При этом прокурор напомнила Навальному, что он является единственным гражданином России, который дважды осужден по разным уголовным делам условно. Суд проявил беспрецедентную снисходительность, сказала представитель обвинения.

Мосгорсуд принял ходатайство ФСИН. Условное наказание блогеру заменили на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Но с учетом времени, проведенного под домашним арестом по делу "Ив Роше", блогер пробудет в заключении 2,8 года. Также ему назначен штраф – 500 тысяч рублей.

В декабре 2014 года Навального приговорили к 3,5 годам условно. Ему назначили пятилетний испытательный срок. Он признан виновным в мошенничестве по делу "Ив Роше" и "Многопрофильной процессинговой компании".

Условием испытательного срока была обязательная явка на регистрацию не менее двух раз в месяц. Навальный неоднократно нарушал это требование.

С января по август прошлого года он не являлся на регистрацию шесть раз. С конца августа, когда блогер отправился на лечение в Германию, контролирующие органы он не посещал ни разу.

В конце декабря Навального объявили в розыск. Федеральная служба исполнения наказаний обратилась с ходатайсвом о замене блогеру условного срока на реальный.

17 января Навальный прилетел из Берлина в Москву. Его задержали на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. 18 января суд подмосковных Химок отправил блогера под арест на 30 суток.

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Автор: 2 февраля 2021, 20:25

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