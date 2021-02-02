Что сказал Путин у могилы Ланового

Василий Лановой ушел из жизни на прошлой неделе. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Церемония прощания с артистом состоялась 1 февраля в Театре имени Вахтангова. Проводить в последний путь звезду фильма "Офицеры" пришли не только родные и друзья, но и поклонники.
После траурного мероприятия гроб с телом Василия Семеновича доставили на Новодевичье кладбище, где прошла процедура захоронения. Могила актера буквально утонула в цветах. Среди них вскоре появился и букет, возложенный лично Владимиром Путиным.
В беседе с журналистами президент России отметил, что не был близок с Василием Семеновичем, но был хорошо знаком с ним. В последние годы Путин и Лановой встречались, принимая участие в акции-шествии "Бессмертный полк".
"Очень жаль, что он ушел из жизни", – сказал Владимир Владимирович.
По мнению российского лидера, артист оставил яркий след не только в искусстве, но и в судьбах других людей. Мол, Василий Лановой создавал образы, которые влияли на воспитание нескольких поколений.
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