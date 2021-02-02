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Что сказал Путин у могилы Ланового

Что сказал Путин у могилы Ланового

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Актера Василия Ланового, скончавшегося на 88 году жизни, похоронили на Новодевичьем кладбище. Президент России Владимир Путин почтил память прославленного артиста.
прочитано 3244 раза

Василий Лановой ушел из жизни на прошлой неделе. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией. Церемония прощания с артистом состоялась 1 февраля в Театре имени Вахтангова. Проводить в последний путь звезду фильма "Офицеры" пришли не только родные и друзья, но и поклонники.

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После траурного мероприятия гроб с телом Василия Семеновича доставили на Новодевичье кладбище, где прошла процедура захоронения. Могила актера буквально утонула в цветах. Среди них вскоре появился и букет, возложенный лично Владимиром Путиным.

В беседе с журналистами президент России отметил, что не был близок с Василием Семеновичем, но был хорошо знаком с ним. В последние годы Путин и Лановой встречались, принимая участие в акции-шествии "Бессмертный полк".

"Очень жаль, что он ушел из жизни", – сказал Владимир Владимирович.

По мнению российского лидера, артист оставил яркий след не только в искусстве, но и в судьбах других людей. Мол, Василий Лановой создавал образы, которые влияли на воспитание нескольких поколений.

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Автор: 2 февраля 2021, 08:15 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Километровая очередь из рыдающих россиян: как прошло прощание с легендарным Лановым

комментарии

Ответить:

Гость
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Что сказал Путин у могилы Ланового?Не жидяра грусти скоро всё правительство и президент будут с тобой!!!Блевотные!Мать сыра-земля ждёт вас христопппиииддооорры!
Гость
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Оказывается ничего не сказал.(((
1

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