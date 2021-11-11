Криптоблогер Арут Назарян сыграл в реальную версию "Игры в кальмара" с Егором Кридом: что из этого получилось

Егор Крид, известный российский артист и блогер, поднялся вместе с блогером и криптоинвестором Арутом Назаряном на самое высокое колесо обозрения в мире – Ain Dubai ("Дубайский глаз"). Инфлюенсеры зашли в вип-каюту, где и сыграли в самый популярный шутер современности CS:GO.



$10 000 за CS:GO, ноутбук за просмотр

О своей идее сделать нечто грандиозное Арут Назарян упомянул накануне у себя в профиле Instagram:

"Я Егора подписал на такую лютую тему! То, что сейчас вы увидите в Stories, никто ещё никогда не делал. Я думаю, об этом напишут везде — даже в "Комсомольской правде". Следите за Stories".

Чтобы придать игре больше остроты и азарта, Арут предложил играть на деньги. Тот, кто проявит себя как лучший игрок в CS:GO, заберет $10 000.

К соревнованию парни подошли со всей серьезностью, поэтому у каждого было по мощнейшему игровому ноутбуку. Каждый из инфлюенсеров выкладывал весь процесс в Stories, поэтому за игрой наблюдало в общей сложности несколько миллионов заинтересованных подписчиков.

В отличие от Арута, у которого мало опыта в гейминге, Егор давний фанат компьютерных игр. Наличие нужных навыков и стало решающим факторов в этой "схватке" — певец выиграл $10 000.

Приятный сюрприз ожидал подписчиков после игры. Блогеры решили подарить ноутбуки, на которых соревновались в CS:GO, самым активным подписчикам.

Реванш в стиле "Игра в кальмара"

Криптоинвестор проиграл в честной борьбе, но все равно захотел отыграться. Арут предложил певцу сыграть в реальную версию игры по мотивам самого популярного сериала современности «Игра в кальмара». На этот раз ставка составит один биткоин.

Арут по совместительству сооснователь инвестиционного венчурного фонда Morningstar Ventures и часто в своем блоге в Instagram дает ценные советы в сфере криптовалют и рассказывает о своем опыте.

Егор не стал упускать возможность выиграть биткоин, поэтому и согласился на реванш. И уже на следующий день оба игрока встретились на гоночном треке.

На этот раз парням предстояло сразиться в адаптированной под реальную жизнь версии "Игры в кальмара". В состязании предусмотрено три раунда.

Для игры парни взяли шесть автомобилей общей стоимостью более 180 млн рублей. Посмотреть, что произошло с машинами после экстремального заезда и кто получит биткоин, можно в Instagram Арута Назаряна.