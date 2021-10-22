Королеву Великобритании Елизавету II госпитализировали в больницу. Из-за этого ей пришлось отменить деловую поездку в Северную Ирландию.
Вместо этого королева осталась в своей главной резиденции – Виндзорском замке, откуда ее доставили в частную больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне. Причины ее госпитализации не сообщаются, однако состояние монарха не вызвало опасений у сотрудников медучреждения. Медики взяли у Елизаветы II анализы, после чего она вернулась в замок, сообщают "Вести Подмосковья".
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