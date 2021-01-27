Россиянка озолотилась после жалобы на ржавую воду из-под крана

Женщине удалось доказать, что виновата организация, поскольку использует трубы плохого качества. Россиянка сама оплатила экспертизу и дошла до победного конца.
Лабораторные исследования показали, что холодная и горячая вода в квартире не соответствуют нормам СанПиН. Управляющая компания пришла к выводу, что виноват застройщик, который установил в доме трубы были ненадлежащего качества.
Кроме того, при их вводе в эксплуатацию была нарушена технология и отсутствовала система водоподготовки. Застройщик проигнорировал претензии женщины, и тогда она обратилась в суд.
В итоге служители Фемиды назначили строительно-техническую экспертизу, которая показала наличие производственных дефектов. Пушкинский районный суд обязал застройщика исправить все недочеты и выплатить россиянке моральную компенсацию, а также возместить расходы на суд и экспертизы. Сумма выплат превысила 245 тысяч рублей.
Напомним, в июне прошлого года жители алтайского поселка Сибирская Долина решили перекрыть Змеиногорский тракт в знак протеста. Они начали ходить вперед-назад по пешеходному переходу, чтобы не дать возможности машинам проехать. Таким образом люди решила привлечь внимание общественности к проблеме. В поселке вода из кранов лилась тонкой струей, порой не позволяющей даже вымыть руки. При этом ее качество было очень низким.
Популярные темы форума
Навальный - герой?
Дворец Путина
Я старая и я этого не боюсь и не стесняюсь
России грозит революция?..
Вы хотели бы жить в дворце?
Кого накзаывали в детстве? И как это аукнулось сейчас?
Ната и Мишель ГОВЁЁШКИНЫЫ!
Нату в игнор
Привет, козлы и козы
Массовые аресты