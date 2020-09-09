Безработные родители получат прибавку к пособию на детей

Согласно документу, опубликованному на сайте правительства, безработным россиянам выплатят в сентябре три тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Эта мера поможет семьям, оказавшимся в трудной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции.
Выплаты на детей получат около 2,8 миллиона россиян, у которых нет работы. Для этих целей из федерального бюджета выделят 8,5 миллиарда рублей. Отмечается, что граждане должны быть официально признаны безработными и состоять на учете в Центре занятости.
Напомним, доплаты к пособиям по безработице ввели в апреле этого года в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией в России и мире. В июле председатель правительства Михаил Мишустин сообщил о продлении помощи россиянам до начала осени.
В марте минимальное пособие по безработице приравняли к минимальной зарплате. Гражданам, потерявшим работу, стали платить до 12 тысяч рублей. До этого они получали около 8 тысяч рублей, сообщает РБК.
В конце августа министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что количество безработных выросло с 727 тысяч до 3 миллионов. По подсчетам международной организации труда, без работы остались около 4,7 миллиона человек.
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