Российская военная драма "Ржев" покорила зрителей Китая

Несколько российских кинолент представили на 23-м Шанхайском международном кинофестивале, среди них – громкая премьера прошлого года "Ржев".



Самый масштабный кинофестиваль Китая в этом году из-за пандемии коронавируса состоялся позже изначально запланированных сроков. Тем не менее с 25 июля по 2 августа китайским зрителям показали десятки кинолент, среди которых 5 российских фильмов. В частности, в программу фестиваля вошла уже полюбившаяся российскому зрителю драма "Ржев".

Фильм о событиях времен Великой Отечественной Войны "Ржев" отснят по мотивам повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева. Над лентой работал опытный режиссер Игорь Копылов.

Кроме того, сообщалось, что идея съемок "Ржева" принадлежит российскому предпринимателю Евгению Пригожину, который таким образом решил почтить память деда, участвовавшего в боевых действиях в данной локации. Первые показы "Ржева" в России прошли в октябре прошлого года в Ржеве и Москве, и были приурочены к 75-летию Победы. В конце года фильм презентовали массовому российскому зрителю, который по достоинству оценил работу съемочной группы.

Сюжетно фильм охватывает события всего одного дня, в течение которого российские солдаты пытаются сдержать врага на подступах к деревне Овсянниково. В сутки укладываются судьбы нескольких героев, имеющие огромное значение для исхода всей войны.

Несмотря на сосредоточенность киноленты на внутреннем мире персонажей, картина вышла динамичной, насыщенной боевыми действиями и сюжетными поворотами. Как отмечают кинокритики, фильм "Ржев" – это первый опыт по запечатлению событий тех дней. И отклик зрителя указывает на то, что опыт удачен.

Отзывы зарубежных киноманов также высоко положительны. "Этот фильм позволил мне лучше понять уровень кинопроизводства России. По качеству съёмок – это отличный фильм, кадры битвы поистине потрясающие. На самом деле эта кинокартина не только про бои, про саму битву, в ней много размышлений о духе людей, об их светлых и темных сторонах, что сделало картину очень глубокой", – делятся впечатлениями зрители.

В рамках фестиваля также показали еще 4 российские картины: "Овцы и волки: ход свиньёй", "Огонёк-Огниво", "Катя и Вася идут в школу" и "Один вдох".

Напомним, что Шанхайский международный кинофестиваль проходит в Китае вот уже 27 лет и пользуется в стране и за рубежом большой популярностью. В этом году коррективы внесла эпидемиологическая обстановка. Такое уже случалось на протяжении истории фестиваля, однако в этот раз организаторы решили не отменять его, а просто перенесли сроки. Кроме того, заполняемость кинозалов была сокращена до 30%, часть показов перенесли в онлайн.