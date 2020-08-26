Глава концерна "Конкорд" Евгений Пригожин намерен сделать все необходимое в правовом поле для взыскания долга в 88 млн рублей с иноагента Фонда борьбы с коррупцией, Алексея Навального и Любови Соболь. При этом предприниматель заверил, что "мир увидит, каким образом Навальный и его прихлебатели добывали свою информацию, как искажали и фальсифицировали ее".



Пресс-служба "Конкорда" начала получать множество запросов от журналистов по поводу долга ФБК и его представителей перед "Московским школьником", который накануне выкупил бизнесмен. Так, корреспондент "Страны Советов on-line" спросил, каковы дальнейшие планы Пригожина.



"Я очень надеюсь, что Навальный останется жив. Иначе не с кого будет "отрезать мясо по кусочку". С Любой Соболь мы договоримся, хотя некоторые предлагают взять ее в сексуальное рабство", – передаёт ответ предпринимателя пресс-служба "Конкорда".

Что касается ФБК, Пригожин намеревается предпринять все юридические действия, чтобы взыскать долг и раскрыть, как сотрудники фонда добывали и перевирали информацию. Кроме того, предприниматель планирует выяснить, кто являлся заказчиком фейковых расследований.

Глава "Конкорда" подчеркнул, что смерть Навального не нужна ни власти, ни его политическим врагам. Пригожин назвал его самовластным психически неуравновешенным человеком и отметил, что Навальный потерял доверие даже своих соратников. По мнению бизнесмена, есть всего две версии случившегося с блогером.

"Первая – если отравили, то по заказу его собственных зарубежных хозяев, включая его "генетических отца и мать" – Ходорковского и Обаму. Второе и самое вероятное, что произошло – это Навальный напился самогона и обожрался антидепрессантами, отчего и впал в кому", – резюмировал Пригожин.