Журналиста Ивана Сафронова арестовали на два месяца

Суд постановил арестовать журналиста Ивана Сафронова на два месяца. Сообщается, что он проходит фигурантом по делу о госизмене.
По данным СМИ, заседание прошло в закрытом режиме. На данный момент подробности дела не раскрываются.
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