Смертельно опасно: что нельзя делать в жару

В Центральной части России установилась аномальная жара. Столица изнывает от зноя – температура в городе достигает +35 градусов. В некоторых регионах страны столбики термометров поднялись до +40. Чтобы охладиться, в ход идут традиционные методы: кондиционер, холодные напитки, купания в водоемах. Как оказалось, это может привести к самым печальным последствиям для здоровья.

На первом месте в рейтинге опасности оказались кондиционеры. Длительное нахождение под потоками холодного воздуха приводит к переохлаждению и развитию ОРВИ. Особенно опасно включать кондиционер в машине, так как он охлаждает тело в области головы, ушей и шеи. После прогулки по жаре под кондиционером проще простого заработать отит, гайморит и даже пневмонию.

Не менее осторожно нужно использовать кондиционеры в ночное время. Человек почти не двигается во сне, а поток холодного воздуха в это время дует в одну точку. Такое переохлаждение так же чревато серьезными последствиями.

Всем известно: для того, чтобы легче перенести жару, нужно пить как можно больше жидкости. Причем, это должна быть именно чистая негазированная вода. Сладкие содовые и пиво не только не помогут, а наоборот – могут сделать только хуже.

И если газировки могут лишь усилить жажду, холодные алкогольные напитки и вовсе могут нанести серьезный вред. Например, пиво, которое так любят русские мужчины в жару, значительно обезвоживает организм. А некоторые его сорта (в частности темное пиво), опасны для диабетиков из-за высокого гликемического индекса. Злоупотребление прохладным пенным напитком дает серьезную нагрузку на поджелудочную железу.

Жарким летом врачи рекомендуют отказаться от курения. Даже у здоровых людей при высоких температурах окружающей среды повышается риск образования тромбов. А курильщики оказываются в зоне особого риска из-за повышенной нагрузки на кровеносные сосуды.

Печально может закончиться и принятие холодного душа. Дело в том, что в ответ на холод тело наоборот начинает поднимать температуру, поэтому эффект от процедуры будет кратковременным. Более того, холодный душ – это шоковая процедура для тела, которая может вызвать резкий спазм сосудов и проблемы с артериальным давлением. Не говоря уже о том, что перепад температур вызывает простудные заболевания у людей со сниженным иммунитетом.

Занятия спортом в жару также часто приводят к фатальным последствиям. Нахождение на солнцепеке может стать причиной теплового удара и обезвоживания, что чревато инсультом и проблемами с сердцем. У людей с венозной недостаточностью есть риск образования тромбов и спазма сосудов. Эксперты рекомендуют снизить физическую активность в 1,5 раза, следить за пульсом и потоотделением во время занятий.

У диетологов тоже есть рекомендации на жаркий период. Главное в эти дни снизить калорийность и объем потребляемой пищи. Обжорство негативно сказывается на работе сердца, печени, поджелудочной железы. Поэтому в жаркое время лучше перейти на сырые или тушеные овощи, фрукты, натуральные травяные и ягодные напитки.

Отдых в тени у воды был бы идеальным решением проблемы, но не у всех есть возможность сбежать от жары из города и отправиться на природу. Самые отчаянные позволяют себе освежиться в городских водоемах, в том числе уличных фонтанах. Но эксперты предупреждают: если вы не хотите заполучить "букет" инфекционных заболеваний, делать этого не стоит. В прогретых солнцем фонтанах микробы размножаются с удивительной скоростью. Плюс, от птиц и бездомных животных в воду часто попадают личинки глистов, которые легко попадают в организм человека.