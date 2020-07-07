Коронавирус Новости о Заворотнюк Форум Ефремов устроил смертельное ДТП Гороскоп

Топ новостей

Прилучный обратился к Муцениеце после громких слов о любви
Кто способен победить Лукашенко на президентских выборах – 2020
Индексация выплат работающим пенсионерам с 1 июля: озвучены подробности законопроекта
"Ты откуда такая красивая?": Рудковская показала забавное видео с сыном
партнеры
Вторник
7 июля
Лента новостей
21:56
Скандал с Порошенко: экс-президента обвинили в поздравлении Путина с Днем России
21:54
Журналиста Ивана Сафронова арестовали на два месяца
21:49
Володин о решении ЕСПЧ по обращению коммуниста Рашкина: Он должен извиниться
21:41
В Москве на станции "Тушино" из-за урагана был поврежден навес
21:18
Смертельно опасно: что нельзя делать в жару
21:17
Собчак задержали в центре Москвы во время съемок программы
20:46
47-летнюю Наташу Королеву без макияжа закидали камнями
20:35
Зараженные коронавирусом политики: кто пострадал от смертельной инфекции
20:31
Порошенко рассказал об оказавшейся на грани катастрофы армии Украины
20:14
В Нижнекамске задержали избивавшего женщин россиянина
19:58
В Костроме мужчина устроил драку с дворником
19:51
Отказ Ефремова признавать вину в ДТП назвали инфантильностью
19:26
Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии
19:23
В Московской области сильный ветер снес палатку с продавщицей
19:21
В завязке: что происходит после отказа от алкоголя
19:04
"Не мог спать с пьяной": всплыли подробности брака Аллегровой с танцором Капустой
19:02
Малышева сделала обнадеживающее заявление о коронавирусе: в России вспышка закончилась
18:37
В центре Москвы на дороге перевернулся автомобиль
18:28
Два новосибирца утонули при попытке спасти ребенка
18:17
Лукашенко назвал коррупцию унижением человека
18:10
Жительница Подмосковья нашла в шкафу своего дома змею
18:05
Парламенты России и Белоруссии готовы к скорейшему взаимному признанию виз
18:02
"Я не сижу на диетах": солистка Little Big похудела на 15 килограммов
17:59
"Вы и своего оленя взяли?": народ поиздевался над Самойловой и Джиганом
17:57
6 рецептов смузи во время диеты
17:17
Шукшина жестко отреагировала на попытку обвинить ее в отравлении Алибасова: Шоу "Крот-2"
17:04
Адвокат семьи погибшего в ДТП объяснил отказ Ефремова признавать вину
17:00
В Симферополе пассажирский самолет совершил аварийную посадку
16:47
Михаил Галустян трогательно поздравил супругу с годовщиной свадьбы
16:47
"Опять синяя": кривляющаяся Волочкова напугала народ
16:41
Что чаще всего в России сдавали в ломбард во время пандемии
16:40
Врач рассказал об оптимальной температуре кондиционера в жару
16:27
Цымбалюк-Романовская назвала главного "заказчика" смертей Норкиной и Заграевского
16:22
Генсек ООН назвал худший сценарий развития мира после пандемии COVID-19
16:20
Никита Ефремов уехал из Москвы после скандала с отцом
16:13
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года
15:47
Прохор Шаляпин довел любовницу до выкидыша: Я так растоптана, он негодяй
15:41
Волочкова уела нерадивого застройщика из Астрахани: Вернулась с победой
15:29
В Пензе 5 человек пострадали в результате ДТП
15:18
Арзамасова из "Папиных дочек" закрутила роман с Авербухом
15:16
В Крыму сотрудники ФСБ задержали семь исламистов
15:03
В Москве автомобиль протаранил веранду ресторана: есть пострадавшие
15:03
"Русалка на берегу": 41-летняя Хоркина в купальнике сразила народ точеной фигурой
14:55
Дайнеко поделилась семейным видео
14:40
"Не будем копаться в грязном белье": жених Марии Куликовой рассказал о новом романе
14:35
В Петербурге в доме генерала проводят обыски
14:32
В России за сутки коронавирус сразил более шести тысяч человек
14:28
Корабли НАТО приближаются к границам России
14:21
Песков высказался о задержании советника главы "Роскосмоса"
14:11
Жителей Москвы предупредили о смерчах и граде
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Иван Телегин нанес новый удар Пелагее
Рэпер Канье Уэст намерен баллотироваться в президенты США
Проверить на вменяемость: бывшую жену Ромы Жукова направят на психиатрическую экспертизу
"Замкнулась в себе": родственник рассказал о состоянии затравленной Маркл
Устроившему смертельное ДТП Ефремову официально предъявили обвинение
Ксению Собчак поймали на глупой ошибке
Общество
Смертельно опасно: что нельзя делать в жару

Смертельно опасно: что нельзя делать в жару

Фото:Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Центральной части России установилась аномальная жара. Столица изнывает от зноя – температура в городе достигает +35 градусов. В некоторых регионах страны столбики термометров поднялись до +40. Чтобы охладиться, в ход идут традиционные методы: кондиционер, холодные напитки, купания в водоемах. Как оказалось, это может привести к самым печальным последствиям для здоровья.
прочитано 185 раз

На первом месте в рейтинге опасности оказались кондиционеры. Длительное нахождение под потоками холодного воздуха приводит к переохлаждению и развитию ОРВИ. Особенно опасно включать кондиционер в машине, так как он охлаждает тело в области головы, ушей и шеи. После прогулки по жаре под кондиционером проще простого заработать отит, гайморит и даже пневмонию.

Не менее осторожно нужно использовать кондиционеры в ночное время. Человек почти не двигается во сне, а поток холодного воздуха в это время дует в одну точку. Такое переохлаждение так же чревато серьезными последствиями.

Всем известно: для того, чтобы легче перенести жару, нужно пить как можно больше жидкости. Причем, это должна быть именно чистая негазированная вода. Сладкие содовые и пиво не только не помогут, а наоборот – могут сделать только хуже.

И если газировки могут лишь усилить жажду, холодные алкогольные напитки и вовсе могут нанести серьезный вред. Например, пиво, которое так любят русские мужчины в жару, значительно обезвоживает организм. А некоторые его сорта (в частности темное пиво), опасны для диабетиков из-за высокого гликемического индекса. Злоупотребление прохладным пенным напитком дает серьезную нагрузку на поджелудочную железу.

Жарким летом врачи рекомендуют отказаться от курения. Даже у здоровых людей при высоких температурах окружающей среды повышается риск образования тромбов. А курильщики оказываются в зоне особого риска из-за повышенной нагрузки на кровеносные сосуды.

Печально может закончиться и принятие холодного душа. Дело в том, что в ответ на холод тело наоборот начинает поднимать температуру, поэтому эффект от процедуры будет кратковременным. Более того, холодный душ – это шоковая процедура для тела, которая может вызвать резкий спазм сосудов и проблемы с артериальным давлением. Не говоря уже о том, что перепад температур вызывает простудные заболевания у людей со сниженным иммунитетом.

Занятия спортом в жару также часто приводят к фатальным последствиям. Нахождение на солнцепеке может стать причиной теплового удара и обезвоживания, что чревато инсультом и проблемами с сердцем. У людей с венозной недостаточностью есть риск образования тромбов и спазма сосудов. Эксперты рекомендуют снизить физическую активность в 1,5 раза, следить за пульсом и потоотделением во время занятий.

У диетологов тоже есть рекомендации на жаркий период. Главное в эти дни снизить калорийность и объем потребляемой пищи. Обжорство негативно сказывается на работе сердца, печени, поджелудочной железы. Поэтому в жаркое время лучше перейти на сырые или тушеные овощи, фрукты, натуральные травяные и ягодные напитки.

Отдых в тени у воды был бы идеальным решением проблемы, но не у всех есть возможность сбежать от жары из города и отправиться на природу. Самые отчаянные позволяют себе освежиться в городских водоемах, в том числе уличных фонтанах. Но эксперты предупреждают: если вы не хотите заполучить "букет" инфекционных заболеваний, делать этого не стоит. В прогретых солнцем фонтанах микробы размножаются с удивительной скоростью. Плюс, от птиц и бездомных животных в воду часто попадают личинки глистов, которые легко попадают в организм человека.

7 июля 2020, 21:18

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Лукашенко дал интервью без обуви: журналист назвал причину
Журналист раскрыл детали разговора Путина и Лукашенко об объединении России и Белоруссии
Экс-министр Украины сделал заявление об аферах Порошенко при Зеленском
Политолог: После выборов в Белоруссии будет военный режим

Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская назвала главного "заказчика" смертей Норкиной и Заграевского
Никита Ефремов уехал из Москвы после скандала с отцом
Прохор Шаляпин довел любовницу до выкидыша: Я так растоптана, он негодяй
Волочкова уела нерадивого застройщика из Астрахани: Вернулась с победой

Проишествия

Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Lifestyle

Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Китайцы спасли провальный фильм Warcraft
Контузило: вдова Никулина поведала о происшествии на съемках "Самогонщиков"
Шоу-бизнес

"Хватит врать про нищету!": друг рассекретил доходы покойного Заграевского в "Пусть говорят"

Сколько платят в ток-шоу
Шоу-бизнес

Заворотнюк вернулась к семье в роскошный особняк

Артистка чувствует себя гораздо лучше
Шоу-бизнес

Валентина Клягина уже 10 лет живет затворницей

Народная артистка не выходит из дома и целыми днями смотрит телевизор
Шоу-бизнес

"Берегите себя!": позеленевшая Гузеева обеспокоила россиян

Поклонники переживают за артистку

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года
Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним
Гороскоп на выходные 4-5 июля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову
Вляпавшейся в историю со сбытом наркотиков дочери Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+