Врач рассказал об оптимальной температуре кондиционера в жару

Терапевт Татьяна Романенко назвала оптимальный температурный режим работы кондиционера в жару. По ее словам, летом это устройство превратилось из предмета роскоши в необходимость.



Романенко отметила, что пользоваться кондиционером в жару нужно правильно, иначе можно простудиться. Терапевт объяснила, что оптимальная температура кондиционера приблизительно равна 26 градусам.

"Она [температура тела] составляет 36.6, соответственно, устанавливаем [кондиционер] на 26 градусов", – сказала эксперт. Она отметила, что меньше 26 градусов при длительном нахождении в помещении устанавливать не нужно, ведь есть риск заболеть.

Также эксперт рекомендовала включить кондиционер на более низкие температуры при входе в помещение и, выйдя, подождать понижения комнатной температуры. После нужно вернуть значение на оптимальное, сообщает "Царьград".