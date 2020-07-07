Лишенного сана отца Сергия оштрафовали за отрицание коронавируса

Схимонах Сергий (Николай Романов) признан Мировым судом Верхней Пышмы виновным в распространении ложной информации о коронавирусе. Ему назначен штраф в размере 90 тысяч рублей.



Бывшего схиигумена обвинили по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ о распространении заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Основатель Среднеуральского женского монастыря говорил в проповедях, что коронавирус – "псевдопандемия", и россиян насильно хотят поместить в "электронный лагерь Сатаны". Епархия лишила отца Сергия права проповедовать, но он продолжил призывать выходить на улицы и протестовать.

Ранее Церковный суд лишил схиигумена сана за нарушение монашеских обетов, правил святых апостолов и священных канонов. Схимонах не пришел на слушание дела, поэтому решение было принято без его участия, сообщает РИА ФАН.