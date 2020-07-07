Советника главы "Роскосмоса" подозревают в госизмене

7 июля представителями правоохранительных органов был задержан советник гендиректора "Роскосмоса" Иван Сафронов. Он обвиняется в государственной измене.
В отношении фигуранта будут проводиться следственные действия. Задержание советника гендиректора никак не скажется на работе организации, заявили в пресс-службе "Роскосмоса".
Напомним, что 30-летний Иван Сафронов – бывший сотрудник "Коммерсанта" и "Ведомостей". Во время журналисткой деятельности освещал работу оборонно-промышленного комплекса. В мае стал советником гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина по информационной политике, сообщает РИА ФАН.
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