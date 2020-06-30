В Тверской области прошла церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату

В Тверской области состоялось торжественное открытие Ржевского мемориала Советскому солдату. Комплекс создан, чтобы отдать дань памяти бойцам, сражавшимся за Родину в годы Великой Отечественной войны. Церемонию открытия посетили президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко. Центральной фигурой памятника стала 25-метровая скульптура солдата, рядом располагаются павильоны с музейными экспонатами.
Место для размещения мемориального комплекса выбрано не случайно – в период с января 1942 года по март 1943 года здесь проходили ожесточенные сражения, получившие название "Ржевская битва". Бои подо Ржевом играли важную стратегическую роль, в ходе них погибли сотни тысяч красноармейцев. Из-за большого количества потерь власти СССР не раскрывали информацию о битве, до последнего времени этот отрезок войны оставался малоизвестным современникам. Сейчас руководство страны иначе относится к сражениям в районе Ржевско-Вяземского выступа. Так, Владимир Путин считает, что необходимо хранить память о подвиге солдат Красной Армии. "Еще недавно в официальной истории о боях подо Ржевом не принято было много говорить. Мало, скупо рассказывали о тех событиях и сами участники. Слишком тяжело было вспоминать страшную, так называемую ржевскую мясорубку. Ожесточенные, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли", – отметил президент РФ на церемонии открытия мемориала.
За последние годы благодаря активности властей, общественных организаций и граждан в России всё больше внимания уделяется героям боев подо Ржевом. К примеру, весной Музей Победы провёл конкурс стихотворений о Ржевской битве. В творческом состязании приняли участие представители молодежи в возрасте до 25 лет. Организаторы предложили поэтам поразмышлять о значении Ржевской битвы для страны в целом и для солдат, которые сражались на этой территории.
Кроме того, в конце прошлого года в прокат вышел художественный фильм "Ржев", повествующий о сражении за деревню Овсянниково. В киноленте авторы стремились показать войну с разных сторон, в том числе с самых неоднозначных. В основу кинокартины легла повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". Идею создания фильма по данному произведению кинокомпании "Триикс Медиа" предложил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, он же стал спонсором киноленты. Дедушка бизнесмена, Евгений Ильич Пригожин, участвовал в сражениях подо Ржевом и состоял в переписке с Кондратьевым. Впоследствии писатель сделал Евгения Ильича прототипом главного героя повести "Искупить кровью". Сразу после выхода на большие экраны фильм "Ржев" привлёк внимание аудитории и получил множество положительных оценок.
Мемориал Советскому солдату возведен по инициативе Российского военно-исторического общества и при поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, Правительства Тверской области и Музея Победы. Проект мемориального комплекса подготовили скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин. Первоначально церемония открытия памятника должна была состояться 9 мая, но дату перенесли из-за ситуации с распространением коронавируса.
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