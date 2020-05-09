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Общество

К премьере "Ржева" на ТВ режиссер фильма рассказал о его создании

Кадр из фильма "Ржев"
В преддверии 75-летия Великой Победы, 8 мая на канале "Россия" состоялась телевизионная премьера фильма "Ржев", который в декабре 2019 года с успехом прошел в кинотеатрах страны. Эта короткая, в общем-то, история (все события укладываются в сутки) потрясает до глубины души.
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Режиссер драмы "Ржев" Игорь Копылов дал интервью, в котором поделился своими мыслями о картине и патриотизме в целом.

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Прежде всего он отметил, что для него как режиссера и для всей съемочной группы выход фильма на телеэкраны – "большая честь, маленький вклад в большое дело сохранения памяти".

Важно и то, что из-за продолжающихся карантинных мероприятий люди вынуждены встречать юбилейный День Победы дома. Фильм – прекрасный подарок, особенно для ветеранов. Несомненно, с интересом его встретит и молодое поколение – те, для кого память героев той войны – не пустой звук.

"Ржев" – фильм для всего нашего народа – наследника победителей в той самой страшной в истории человечества войне. Именно им мы обязаны жизнью", – отметил режиссер.

Игорь Копылов отметил, что инициатором создания фильма стал петербургский предприниматель Евгений Пригожин. С Евгением Викторовичем обсуждались нюансы сценария "Ржева", в основу которого легла повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью", но предприниматель и съемочная группа легко нашли общий язык в творческих вопросах, сказал режиссер в интервью "Аргументам недели".

Сами съемки, по словам режиссера, стали бесценным опытом. На них было отведено всего 40 дней, и вдобавок к этому сюрпризы преподносила погода. Мороз доходил до минус 30, а затем следовала оттепель, так что приходилось откачивать из траншей воду.

Актеры на себе узнали, каково это – лежать в промерзлом окопе. Они прониклись своими героями – сроднились с ними. Некоторые просили дать тем, кого они играют, имена и фамилии своих воевавших родственников. Это было сродни "Бессмертному полку", считает Игорь Копылов.

Игорь Копылов. Фото: Агентство городских новостей

Фильм не может оставить равнодушным – в России нет семьи, которую бы не затронула та война. Режиссер не впервые обращается к теме Великой Отечественной войны. Еще в 1995 году к 50-летию Победы он ставил спектакль "Вшивая история" – рассказ о встрече двух изломанных войной мальчишек. Он прошел тогда в России и Германии.

Свое творчество Игорь Копылов воспринимает как служение памяти тех, кто совершил самый величественный за всю историю человечества Подвиг. Он отметил, что готов и в будущем обращаться к этой теме.

Автор: 9 мая 2020, 10:50

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