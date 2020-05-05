Появились данные о беременности внучки Елизаветы II

Внучка королевы Елизаветы принцесса Евгения вышла замуж еще в 2018 году. Королевская семья и общественность давно ждут появления на свет детей принцессы, но венценосная чета явно не спешила с серьезным шагом. Наконец в СМИ просочилась информация, что принцесса забеременела.
Об интересном положении Евгении сообщили близкие с парой источники, пишет "Экспресс газета". Кроме того, бдительные фанаты отметили, что девушка все чаще выкладывает в своих социальных сетях старые фотографии, а на новых старательно прикрывает живот.
Напомним, избранником девушки королевских кровей стал бизнесмен Джек Бруксбэнк. Пара узаконила отношения в октябре 2018 года. До этого момента молодые люди были вместе более семи лет. Судя по всему, серьезные жизненные решения даются влюбленным нелегко – с появлением наследников, как и со свадьбой, они припозднились.
Сейчас общественность ждет официального подтверждения грядущего прибавления в королевском семействе.
Стоит отметить, что, если бы не мировая эпидемия, парочке бы вряд ли удалось скрыть интересное положение. Теперь же, когда почти весь мир сидит на самоизоляции, а все светские рауты отменены, венценосному семейству долгое время удавалось сохранять в секрете беременность принцессы. Но все тайное рано или поздно становится достоянием общественности.
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