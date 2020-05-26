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Общество
Источник климатической катастрофы Земли нашли в Сибири

Источник климатической катастрофы Земли нашли в Сибири

Фото: Konstantin Mikhailov/Russian Look/www.globallookpress.com
Международная группа ученых из Германии и Норвегии пришли к выводу, что климатическая катастрофа на Земле, вызванная глобальным потеплением, может наступить раньше, чем это указывали предыдущие прогнозы. Причину этому они нашли в особенностях природы Северо-Восточной Сибири.
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В результате глобального потепления в северных широтах начинает оттаивать вечная мерзлота, из-за чего почва проседает и на этом месте возникают новые пруда и озера. Этот процесс получил название "термокраст".

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Немецкие и норвежские ученые оценили влияние термокраста на ход глобального потепления и выяснили, что он только ускорит наступление глобальной климатической катастрофы на Земле. Ранее процесс не включался в моделирование изменений вечной мерзлоты в ходе потепления климата.

"Мы обнаружили, что при включении термокарстовых процессов в наше моделирование даже холодная вечная мерзлота в Северной Сибири может оттаять в конце этого столетия", – поделился Ян Ницбон из Института Альфреда Вегенера. Он добавил, что на данный момент температура почвы составляет в данной области порядка десяти градусов мороза.

Возникновение озер и прудов в областях бывшей вечной мерзлоты приведет к ускорению таяния льда в почве. При этом такой процесс, по словам специалистов, уже сейчас наблюдается не только в Сибири, но и в Норвегии.

"Всего за несколько лет в наших регионах образовались новые пруды, уменьшив площадь вечной мерзлоты", – отметил доцент Университета Осло Себастьян Вестерманн. Он рассказал, что на этом примере можно наблюдать те изменения, которые в будущем начнут активно происходить на севере Сибири.

Автор: 26 мая 2020, 21:21 Источник: Phys.org ✓ Надежный источник

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