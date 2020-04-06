"Дни.ру" раздают подарки: книга "Коронавирус. Инструкция по выживанию"

Сегодня, как никогда актуальна тема нашего здоровья. Книга Анчи Барановой рассказывает о новом вирусе, который буквально захватил весь мир.
Автор рассказывает все о коронавирусе. Откуда он взялся и как выжить в условиях пандемии.
"Коронавирус шагает по планете. В этой книге я постараюсь рассказать вам, как уберечь себя и своих близких, а также не потерять бодрость духа во время этой трудной ситуации. Мы поговорим о том, что нам уже точно известно, и о том, что пока совсем неизвестно об этом новом враге человечества" - говорит Анча Баранова.
Чтобы получить книгу, достаточно выполнить два простых условия:
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Больше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты выставку кошек.
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