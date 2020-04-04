Российские радиостанции готовятся к банкротству и увольнениям из-за коронавируса

Представители российских радиостанций обратились к Министерству связи России с просьбой принять меры по "спасению" отрасли. Из-за падения доходов, вызванного эпидемией коронавируса COVID-19, радиокомпании могут обанкротиться, что приведет к ограничению вещания и массовым увольнениям сотрудников, сообщает Национальная служба новостей.
В условиях распространения вируса наблюдается падение спроса на рекламу, плата за которую является основным или одним из основных источников дохода радио. В связи с этим представители отрасли просят снизить вдвое стоимость услуг по распространению сигнала, отменить налоги на прибыль, НДС и имущество и отсрочить выплаты до 2021 года.
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